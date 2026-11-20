Quảng Trị đang phát huy lực lượng tại chỗ để đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số, với 917 tổ công nghệ số cộng đồng và khoảng 9.550 thành viên.

‘Cánh tay nối dài’ mang tri thức pháp luật đến từng bản làng

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoảng cách từ các bản làng vùng sâu, vùng xa đến trung tâm hành chính công trở thành rào cản lớn đối với bà con dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Quảng Trị. Các hoạt động làm thủ tục hành chính, tra cứu văn bản hay tiếp cận chính sách pháp luật của người dân gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết bài toán này, ngày 18/8/2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương kiện toàn và thành lập lại lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Tiêu chuẩn nhân sự bắt buộc phải là những cán bộ trẻ, năng lực, tâm huyết và thành thạo ứng dụng công nghệ. Cơ cấu mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có tối thiểu 7 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an thôn, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và Mặt trận Tổ quốc.

Theo ông Trần Diễm Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị), địa bàn các xã miền núi sau sáp nhập rất rộng nên vai trò của lực lượng cơ sở là đặc biệt quan trọng.

"Tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò là ‘cánh tay nối dài’ của chính quyền tại cơ sở. Người dân chỉ cần đến điểm sinh hoạt cộng đồng tại thôn là được hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, không phải vất vả đi xa", ông Trần Diễm Phúc chia sẻ.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật, các tổ công nghệ số cộng đồng còn phối hợp với Đoàn thanh niên quyên góp tài liệu kỹ thuật, tạp chí khoa học công nghệ và sách hướng dẫn các mô hình kinh tế thực địa như trồng nấm, nuôi gà, trồng hoa… để đưa vào tủ tài liệu thôn cho bà con tra cứu, áp dụng vào sản xuất.

Quảng Trị đa dạng hình thức tuyên truyền

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng được các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai sâu rộng. Lực lượng nòng cốt này tập trung tuyên truyền các chính sách pháp luật thiết thực như Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai sửa đổi, các quy định về số hóa thủ tục đất đai theo Nghị định 151, cũng như hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Nhằm giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đã chủ động biên soạn kịch bản truyền thanh, thu âm các bài phát thanh ngắn gọn, súc tích về Luật Tiếp cận thông tin và các giải pháp chuyển đổi số. Thông qua sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, các bài phát thanh này được gửi tới 78 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để phát sóng định kỳ trên hệ thống loa truyền thanh không dây. Đồng thời, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền trực quan cũng được lắp đặt tại trụ sở UBND các xã và nhà văn hóa thôn.

Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng, bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã biết đến và sử dụng tính năng gửi yêu cầu cung cấp thông tin trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh - một giải pháp đột phá giúp người dân đăng ký nhận thông tin chính thức của nhà nước mà không cần thủ tục giấy tờ phức tạp.

Ông Trần Diễm Phúc nhấn mạnh: "Yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất là hình thành cho các tổ công nghệ số cộng đồng thói quen sinh hoạt, họp bàn và duy trì công việc nề nếp, thường xuyên. Khi tạo được kế hoạch hoạt động rõ ràng, lực lượng này sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, đưa tri thức pháp luật thực sự đi vào đời sống của bà con".

Theo thống kê hồi cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 917 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 9.550 thành viên. Hoạt động tích cực của lực lượng này đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao nhận thức pháp luật, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lê Huyền