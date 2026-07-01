Hôm nay (1/7), Luật Xây dựng 2025 cùng hệ thống 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chính thức có hiệu lực, với hàng loạt thay đổi trong quản lý hoạt động xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Một trong những điểm mới quan trọng là việc mở rộng các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Theo quy định mới, có thêm 8 nhóm công trình được miễn giấy phép phép xây dựng, trong đó có công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

Cụ thể, công trình xây dựng cấp IV và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn dưới 500m2 được miễn giấy phép xây dựng nếu không thuộc các khu vực phải quản lý theo quy hoạch, kiến trúc.

Đó là khu chức năng, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch tỉnh/thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, quy hoạch chung xã hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Nhiều trường hợp xây nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép, cấp phép chỉ còn 7 ngày. Ảnh: Hồng Khanh

Theo ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), Luật Xây dựng 2025 kế thừa các quy định của Luật Xây dựng năm 2020, đồng thời sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đáng chú ý, luật cũng bổ sung quy định đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn trên 500m2, đồng thời bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Việc miễn giấy phép xây dựng được thực hiện theo nguyên tắc "mỗi công trình, từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi khởi công chỉ thực hiện một thủ tục hành chính".

Đối với các khu vực còn lại, người dân và doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục cấp phép trước khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên, thời gian giải quyết thủ tục cấp phép cũng được rút ngắn đáng kể so với trước.

Theo Điều 54 Nghị định số 217/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp giấy phép xây dựng mới, điều chỉnh, sửa chữa, cải tạo, di dời hoặc cấp giấy phép có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ tối đa chỉ còn 7 ngày làm việc.

Đối với các loại công trình khác, thời gian cấp giấy phép xây dựng mới, giấy phép di dời hoặc giấy phép có thời hạn là 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết hồ sơ điều chỉnh, sửa chữa, cải tạo là 9 ngày làm việc.

Trường hợp gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết trong 5 ngày làm việc.

So với quy định trước đây, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng đã được cắt giảm tới 50%, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.