Một công dân phản ánh, trường hợp gia đình có thửa đất trước đây thuộc địa bàn xã. Sau khi sáp nhập, khu vực này được chuyển thành phường nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vẫn ghi mục đích sử dụng là đất ở nông thôn.

Theo người dân, khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng của phường trả lời rằng sau sáp nhập, chỗ ở hiện tại không đủ điều kiện của quy hoạch dân cư 1/1000 và không cấp giấy phép.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi: Nếu theo cách hiểu này thì gần như toàn bộ khu vực xã cũ đều không đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng. Trong khi đó, sổ đỏ của gia đình vẫn là đất ở nông thôn và mới được cấp đổi trong năm 2025.

Người dân cũng băn khoăn liệu với loại đất này có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng? Đồng thời cho rằng, sau khi sáp nhập các xã thuộc khu vực nông thôn về phường, việc xử lý cấp giấy phép xây dựng cho người dân rất khó khăn đối với các khu vực trước đây là nông thôn.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết nội dung đề nghị hướng dẫn của công dân chưa đầy đủ và rõ về thông tin.

Do đó, Bộ chỉ hướng dẫn theo nguyên tắc chung của pháp luật hiện hành.

Theo Bộ Xây dựng, điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Kiến trúc số 40 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62 năm 2020).

Cụ thể, điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Bộ Xây dựng đề nghị người dân căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện.

Trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, người dân có thể căn cứ điểm a khoản 1 Điều 106 Luật Xây dựng năm 2014 để liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, người dân có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải thích rõ căn cứ pháp lý của việc từ chối hoặc chấp thuận cấp phép, đồng thời hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các thủ tục theo quy định.