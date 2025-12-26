Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2019 tham quan Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, TP. Hà Nội)

Viết tiếp tương lai rạng rỡ

Tao Thị Ón, cô gái dân tộc Lự đến từ xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu, vẫn nhớ như in khoảnh khắc được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, giây phút mà theo em, “đã mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời mình”.

Sau Lễ tuyên dương, để Ón yên tâm học tập, Báo Dân tộc và Phát triển, nay là Báo VietNamNet đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em chi phí ăn học hằng tháng suốt những năm đại học. Sự đồng hành ấy trở thành điểm tựa quan trọng, giúp cô gái nhỏ nơi vùng cao thêm vững vàng trên hành trình vươn lên.

Hiện nay, Ón đang làm việc tại một công ty du lịch ở Hà Nội. Nhắc lại dấu mốc năm 2019, Ón chia sẻ, sau Lễ tuyên dương, em được tạo điều kiện học tập, trưởng thành và theo đuổi nghề nghiệp mà mình mơ ước.

Với Ón, Lễ tuyên dương không chỉ tôn vinh thành tích, đó là nguồn động lực lớn, truyền cảm hứng để thanh niên DTTS - nhất là những học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người ở vùng sâu, vùng xa - dám mơ ước, dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Đây cũng là sự khẳng định vai trò của thế hệ trẻ người DTTS trong sự phát triển của địa phương và đất nước, là cầu nối gắn bó thanh niên với quê hương, với cộng đồng mình.

Tao Thị Ón vẫn nhớ như in khoảnh khắc được vinh danh tại Lễ tuyên dương năm 2019, giây phút mà theo em, “đã mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời mình”

Từ trải nghiệm của chính mình, Ón muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ được tuyên dương năm nay, đặc biệt là những bạn đang chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học: “Con đường phía trước sẽ có khó khăn, thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội. Hãy tin vào chính mình, hãy dám sống, dám thử, đừng sợ vấp ngã. Và hãy biết trân trọng cơ hội mà mình có. Hãy sống có trách nhiệm và nỗ lực mỗi ngày. Để sau này, khi trở về, ít nhất chúng ta khiến gia đình tự hào và có thể góp một phần nhỏ bé cho quê hương"...

Nông Thị Ngọc Huế, dân tộc Tày, quê ở xã Đoài Dương, tỉnh Cao Bằng, hiện là nhân viên hành chính – pháp chế doanh nghiệp. Công việc của Huế gắn với việc nghiên cứu, rà soát hợp đồng và hỗ trợ thủ tục pháp lý trong vận hành kinh doanh bất động sản – lĩnh vực đòi hỏi tính chính xác cao, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý áp lực.

Huế chia sẻ rằng, dù đôi lúc công việc nhiều và căng thẳng, nhưng chính môi trường ấy giúp em trưởng thành từng ngày. “Được làm việc trong một doanh nghiệp đang lớn mạnh ngay trên chính quê hương mình khiến em rất tự hào. Sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương là tín hiệu tích cực cho kinh tế Cao Bằng, và em vui vì mình đang góp một phần nhỏ trong quá trình đó".

Nhớ lại Lễ tuyên dương năm 2019, Huế cảm nhận rõ rệt nhất đó là lòng biết ơn. Với em, đó không chỉ là khoảnh khắc được vinh danh, mà còn là một dấu mốc giúp em hiểu rằng mọi cố gắng, dù thầm lặng đều có giá trị. Em tin rằng xuất phát điểm không quyết định tất cả. Thanh niên DTTS nếu kiên trì, biết đặt mục tiêu rõ ràng thì đều có thể tạo được bước tiến của riêng mình.

Với Nông Thị Ngọc Huế, Lễ tuyên dương không chỉ là khoảnh khắc được vinh danh, mà còn là dấu mốc giúp em hiểu rằng mọi cố gắng, dù thầm lặng đều có giá trị

Hơn một thập kỷ bền bỉ đồng hành

Qua 11 lần tổ chức Lễ tuyên dương (từ 2013 - 2024), đã có gần 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS của các dân tộc trên cả nước được vinh danh.

Đến hẹn lại lên, Lễ tuyên dương HSSVTN DTTS xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 12 năm 2025 đang đến gần. 152 em sẽ được vinh danh, mỗi em là một câu chuyện, một hành trình phấn đấu thầm lặng nhưng bền bỉ.

Lễ tuyên dương còn là không gian để học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS từ mọi vùng miền gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, mở rộng hiểu biết và tạo nên các kết nối mới. Nhiều em sau chương trình vẫn duy trì liên hệ, hỗ trợ nhau trong học tập và nghề nghiệp, hình thành mạng lưới thanh niên DTTS năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi gương mặt được vinh danh là một hạt nhân tri thức mang theo khát vọng xây dựng quê hương, góp phần tạo nên lực lượng nòng cốt cho phát triển vùng DTTS và miền trong tương lai. Tầm nhìn dài hạn của Lễ tuyên dương chính là góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên DTTS tự tin, bản lĩnh, làm chủ tri thức và sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.