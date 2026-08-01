Ngày 20/8, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc cùng chính quyền địa phương khảo sát, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Hậu.

Bà Chương cùng bộ đội thắp hương chuẩn bị khai quật mộ liệt sĩ. Ảnh: Đội K51

Theo Đội K51, mới đây bà Bùi Thị Kim Chuyên (SN 1958, trú thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc) báo tin, trước khi mất mẹ bà từng kể lại vào khoảng năm 1970-1973, bộ đội đóng quân trên núi thuộc thôn Phong Hậu để đánh địch ở núi Hòn Đình và núi Hòn Đồn.

Trong một trận chiến đấu ác liệt, một chiến sĩ đã trúng lựu đạn hy sinh. Mẹ bà và một số người dân đã tổ chức chôn cất liệt sĩ (không rõ tên, chỉ biết quê ở Nghệ Tĩnh) ngay gần khu mộ của gia đình.

Từ đó, gia đình bà luôn chăm sóc, hương khói cho phần mộ như người thân trong nhà. Đến năm 2000, trước khi qua đời, mẹ bà dặn phải chăm sóc chu đáo phần mộ liệt sĩ đó.

Đến tháng 7/2026, nghe thông tin Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tuyên truyền về việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, lúc này nhớ lại lời mẹ dặn năm xưa nên bà Chuyên đã đến trình báo.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong túi tử sĩ. Ảnh: Đội K51.

Từ nguồn tin trên, các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ bọc trong túi tử sĩ, phần xương và răng còn nhiều.

Ngoài ra còn có các di vật kèm theo gồm cúc quần áo bộ đội, dây thắt lưng, một huy hiệu Đoàn, bật lửa bằng sắt…

Sau khi khai quật, Đội K51 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN theo quy định.

Hiện tại, hài cốt được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng thời gian tới.