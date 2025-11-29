Nhầm nhồi máu cơ tim sang triệu chứng dạ dày

3h50 sáng 27/11, điện thoại dồn dập gọi về Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đề nghị hỗ trợ cấp cứu người bệnh bất tỉnh tại phường Phú Lâm (TPHCM). Tổng đài nhanh chóng kết nối với một trạm cấp cứu vệ tinh gần nhà người bệnh nhất.

Ngay lập tức, ê-kíp lên đường. Khi đến nơi, bệnh nhân là ông Đ.Đ.T (sinh năm 1984) đã tím tái, bất động, đồng tử giãn. Bác sĩ đo tim không còn dấu hiệu của sự sống nên nhanh chóng tiến hành ép tim, thổi ngạt nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Sau 45 phút, nhịp tim người đàn ông không trở lại.

Cảnh tượng đau lòng nhất là hình ảnh người vợ mang thai 8 tháng ôm chồng khóc lặng, liên tục níu áo nhân viên y tế: “Hãy cứu chồng em”. Nhưng mọi việc đã quá muộn.

Bệnh nhân không qua khỏi dù bác sĩ nỗ lực cấp cứu. Ảnh: BSCC.

Diễn biến cho thấy, từ tối hôm trước, ông T. than đau ngực nhưng nghĩ mình đau dạ dày nên tự đi mua thuốc uống. Cả đêm ông trằn trọc, đau nhiều, xoay trở liên tục, không ngủ được. Còn vợ thì ngồi xoa ngực, bụng, chà lưng cho chồng. Về khuya, ông T. nói mệt quá, không ngủ được nên xuống lầu.

Người vợ nghĩ chồng đi hút thuốc cho dễ chịu nhưng chờ mãi không thấy lên. Khi xuống tìm, chị thấy chồng nằm bất động dưới sàn nhà.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu tại trạm cấp cứu ngoại viện, ông T. có triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim nhưng không đến bệnh viện, nhầm lẫn sang triệu chứng dạ dày, thực quản.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Đầu tháng 11, ê-kíp cấp cứu của bác sĩ Tuệ cũng tiếp nhận một ca tương tự ở phường Bình Trị Đông (TPHCM). Bệnh nhân là người đàn ông 50 tuổi, không có biểu bất thường.

Buổi tối trước khi ngủ, ông than với vợ đau tức ngực, cảm giác đau xiên từ thực quản sang lưng. Vợ lại cho rằng chồng trào ngược dạ dày - thực quản (giống bệnh của bà đang mắc). Nửa đêm, người chồng nấc nghẹn, mắt trợn, tay ôm chặt ngực. Vợ bối rối, không biết làm gì nên gọi cho người thân.

Khi người thân đến, thấy bệnh nhân bất tỉnh mới gọi 115. Qua cuộc gọi, nhân viên hướng dẫn kiểm tra người bệnh và ép tim ngoài lồng ngực nhưng gia đình quá bối rối, lo sợ nên không làm được. Vài phút sau, ê-kíp đến thì bệnh nhân đã ngừng tim hoàn toàn. Sau 30 phút nỗ lực ép tim, người đàn ông vẫn không qua khỏi.

Một buổi tập huấn về cấp cứu ngừng tim. Ảnh: BSCC.

3 lý do khiến nhiều người đánh mất cơ hội sống

Hầu như mỗi tuần, ê-kíp của bác sĩ Tuệ đều gặp những câu chuyện như trên. Bác sĩ không cứu được người bệnh và luôn tiếc nuối vì ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, nhưng hoàn toàn có thể “đảo chiều”.

Bác sĩ Tuệ cho rằng việc sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực trong tình huống khẩn cấp vô cùng quan trọng. Ông khuyến cáo cần tuyên truyền nhiều hơn về sơ cấp cứu ngoài cộng đồng để mỗi người đều có thể tự cứu người thân, bạn bè trong những khoảnh khắc sống còn.

Bác sĩ cũng chỉ ra những sai lầm dẫn đến tử vong:

1. Chủ quan với cơn đau ngực đầu tiên

Nhiều người nhầm đau ngực với mệt mỏi, viêm dạ dày, đau dây thần kinh hoặc nghĩ có thể tự mua thuốc uống sẽ hết. Nhưng đau ngực tăng dần là dấu hiệu đặc trưng của bệnh tim mạch, đặc biệt là hội chứng vành cấp - tình trạng có thể khiến tim ngừng đập chỉ sau một gắng sức nhẹ. Lần đầu đau ngực là lúc phải gọi cấp cứu nhưng nhiều người lại bỏ qua.

2. Cố chịu thay vì gọi cấp cứu khi triệu chứng nặng lên

Cơn đau tăng dần, không ngủ được suốt đêm hoặc đau kèm lan rộng là tín hiệu báo động khẩn cấp. Đây là thời điểm phải gọi 115 ngay lập tức. Thế nhưng, nhiều người chọn cách cố chịu đựng, hy vọng tự khỏi hoặc đợi sáng đi khám. Mỗi phút chần chừ khiến tim thiếu máu lâu hơn và đó là phút đánh mất cơ hội sống.

3. Người thân hiểu lầm và chậm xử trí

Bi kịch xảy ra khi người bên cạnh cũng chủ quan. Họ nghĩ đó chỉ là mất ngủ, đau dạ dày hay mệt thông thường. Như trường hợp ông T, chỉ cần gọi 115 trước khi ông xuống cầu thang, mọi chuyện có thể đã khác. Sự chậm trễ của người thân trong thời khắc quyết định khiến cơ hội sống bị bỏ lỡ.

Ăn quá nhiều một loại quả đặc sản mùa thu, người phụ nữ phải nội soi cấp cứu Do ăn nhiều quả hồng trong thời gian dài, bà V. phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ đã lấy ra khối bã thức ăn kích thước lớn hình thành từ quả hồng tích tụ trong dạ dày.

Chàng trai vào viện cấp cứu lúc 2h sáng với 'cơn đau kinh hoàng của y học' Cơn đau quặn khiến L. không thể ngủ được dù đã uống 4 viên thuốc. 2h sáng, nam thanh niên này vội vàng vào viện cấp cứu.