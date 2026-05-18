Chiều 17/5, đoàn công tác do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm, động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.



Tham gia đoàn có nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; nguyên Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xúc động trò chuyện, tặng quà thương binh Trần Khắc Hải - một trong những thương binh đầu tiên được trung tâm tiếp nhận

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà tri ân

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết đoàn đã đi qua nhiều “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân như Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị, Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng cùng nhiều trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị.

Ông bày tỏ xúc động, biết ơn và đánh giá cao những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Theo ông, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với người có công; hoạt động tri ân, chăm sóc thương binh, bệnh binh đã trở thành nét đẹp văn hóa trong toàn hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Nguyên Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khi gặp các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ân cần tặng quà, gửi lời chúc sức khỏe tới những thương binh tại trung tâm.

Hàng năm, Nhà nước dành nguồn lực, hơn 53.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách với người có công. Chuyến thăm hôm nay cũng nhằm góp phần tiếp tục thực hiện chủ trương đó với sự thành kính, biết ơn sâu sắc đó.

Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tặng quà tri ân các thương binh

Đoàn công tác tới phòng thăm và chúc sức khỏe ông Trần Toàn với thương tích 90% và mất toàn bộ khả năng vận động

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, nơi các thương binh luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, trở thành những biểu tượng sáng ngời về nghị lực sống và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Ông nhấn mạnh, các thương binh không chỉ là tấm gương trong chiến đấu mà còn vượt lên bệnh tật, khó khăn để tiếp tục truyền cảm hứng cho con cháu. Ông gửi lời chúc các thương binh, bệnh binh sống vui, sống khỏe, an tâm điều dưỡng; đồng thời mong đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc người có công.

Đặc biệt, nguyên Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm hòa giọng trong ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, tạo không khí xúc động khi cả hội trường cùng đồng thanh cất tiếng hát.

VIDEO:

Tiếp nối hành trình tri ân, chiều 18/5, đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dâng hương

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tọa lạc trên vùng đất từng được mệnh danh là “Tam giác sắt” trong kháng chiến chống Mỹ, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược được xây dựng nhằm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua hai cuộc kháng chiến.

Đoàn nghe nhân viên tại Địa đạo Củ Chi giới thiệu về Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Công trình hiện lưu danh 44.752 liệt sĩ trên các bia đá hoa cương khắc chữ mạ vàng, trong đó có nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cùng hàng nghìn liệt sĩ là con em của nhiều tỉnh, thành trên cả nước và nhiều trường hợp chưa xác định được quê quán.

Đoàn chụp hình lưu niệm với các cán bộ, nhân viên Địa đạo Củ Chi