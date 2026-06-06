Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng, kéo theo mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT với một số trường hợp tại cơ quan BHXH cũng gia tăng.

Trong đó, trường hợp người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu (thường là các bệnh viện tuyến Trung ương, một số bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện tư nhân) không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), cơ quan BHXH sẽ thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT của người bệnh, nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (6.325.000 đồng, tăng 475.000 đồng so với hiện nay).

Ví dụ người bệnh A có thẻ BHYT với mức hưởng 80% đến khám chữa bệnh thông thường (không phải cấp cứu) tại một cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, tổng cộng hết 10 triệu đồng. Số tiền trong phạm vi hưởng và mức hưởng của BHYT là 7 triệu đồng, người bệnh sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp tối đa 6.325.000 đồng, phần còn lại người bệnh tự chi trả.

Từ ngày 1/7, tăng mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT một số trường hợp. Ảnh minh hoạ

Trường hợp người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến huyện, hoặc đạt số điểm từ dưới 50 hoặc tạm xếp cấp cơ bản, trừ trường hợp cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến tỉnh và không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), người bệnh sẽ được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng bị khống chế trần:

- Ngoại trú: Thanh toán không quá 0,15 lần mức lương cơ sở (379.500 đồng, tăng 28.500 đồng so với hiện nay).

- Nội trú: Thanh toán không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (1.265.000 đồng, tăng 95.000 so với hiện nay).

Trường hợp người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc đạt số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), cơ quan BHXH sẽ thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (2.530.000 đồng, tăng 190.000 so với hiện nay).