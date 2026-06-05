Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng/tháng, đây là căn cứ tính toán nhiều quyền lợi BHYT của người dân.

Một lần khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng không phải trả tiền

Theo đó, người tham gia BHYT không phải trả tiền nếu mức chi phí khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở (tương đương 379.500 đồng, tăng 28.500 đồng so với hiện nay).

Cụ thể, từ ngày 1/7, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong phạm vi quyền lợi hưởng khi tổng số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 15.180.000 đồng (tương đương 6 lần mức lương cơ sở mới). Điều này đồng nghĩa với việc sau khi vượt ngưỡng trên, người bệnh sẽ không phải tiếp tục thanh toán phần chi phí cùng chi trả 5% hoặc 20% như quy định hiện hành.

Từ 1/7, Một lần khám chữa bệnh BHYT dưới 379.500 đồng, người bệnh không phải trả tiền

Tăng mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT một số trường hợp

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Người có BHYT sẽ được chi trả tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật (phẫu thuật, can thiệp tim mạch, đặt stent, lọc máu...) không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113.850.000 đồng, tăng 8.550.000 đồng so với hiện nay).

Người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), quỹ BHYT thanh toán tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở (6.325.000 đồng)...

Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh không xuất trình được thông tin thẻ BHYT hoặc xuất trình muộn trước khi kết thúc lượt khám chữa bệnh/ra viện, quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT trong thời gian người bệnh chưa xuất trình thông tin thẻ BHYT.

Trong đó, nếu khám chữa bệnh ngoại trú, người bệnh được thanh toán tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám chữa bệnh (379.500 đồng).

Với nội trú, tối đa mức thanh toán của quỹ BHYT không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (1.265.000 đồng).