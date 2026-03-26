Sau hai ngày xét xử và nghị án, ngày 26/3, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 12 bị cáo là thành viên đội bảo vệ thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM, liên quan đến việc bảo kê cho xe tải lưu thông vào khung giờ cấm trong khu vực này.

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý giao thông cũng như uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, và hành vi này diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên HĐXX quyết định xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Từ những phân tích nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng) 6 năm 6 tháng tù; Hồ Tấn Đạt (43 tuổi, cựu đội phó) 6 năm tù; Đoàn Ngọc Thịnh (cựu tổ phó) 5 năm 3 tháng tù; và Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cựu đội phó) 5 năm tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: YL

Cùng về tội danh này, 8 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù.

Theo cáo buộc, từ phản ánh của báo chí về việc đội bảo vệ khu công nghệ cao nhận tiền để cho nhiều xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào khu vực khu công nghệ cao, TP Thủ Đức (cũ) trong khung giờ cấm (từ 6h đến 22h hằng ngày), Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, đội bảo vệ thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM được tổ chức thành 3 tổ, luân phiên trực tại các chốt nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Lực lượng này chia làm 3 ca trực tại 2 cổng chính ở giao lộ Xa lộ Hà Nội - đường D1 và Võ Chí Công - đường D2, cùng với 6 cổng phụ nối ra các tuyến đường nhỏ khác.

Hằng ngày, lực lượng trực chốt tại hai cổng chính có nhiệm vụ nhắc nhở các xe tải trên 3,5 tấn quay đầu, không được lưu thông vào khu công nghệ cao trong khung giờ cấm, trừ các phương tiện phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp bên trong khu.

Quy định về việc cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào khu công nghệ cao trong khung giờ từ 6h đến 22h hằng ngày do Sở Giao thông Vận tải (cũ) ban hành. Từ ngày 1/1/2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM đã bàn giao các tuyến đường D1, D2 cho Sở GTVT quản lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, Nguyễn Giang Sơn đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp, theo đó các xe tải của những doanh nghiệp này sẽ được phép lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong giờ cấm (từ các cổng Xa lộ Hà Nội - D1, Võ Chí Công - D2 và chiều ngược lại) nếu chi tiền hằng tháng.

Sơn bàn bạc với Đạt, Hổ, Thịnh cùng 8 nhân viên về việc tổ chức thu tiền từ các doanh nghiệp, đồng thời lập danh sách các đơn vị đã “chung chi” để cung cấp cho các thành viên trong đội bảo vệ.

Sau đó, bị cáo Hồ Tấn Đạt gửi danh sách các xe được đi qua trên nhóm Zalo làm việc của đội bảo vệ. Khi các xe đến chốt trực, bảo vệ kiểm tra nếu có biển số trong danh sách thì cho đi qua.

Cáo buộc xác định, bị cáo Sơn đã nhận của các doanh nghiệp tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo được hưởng lợi 400 triệu đồng; bị cáo Đạt được Sơn chi cho 290 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Đạt còn nhận riêng từ các doanh nghiệp 256 triệu đồng. Bị cáo Hổ cũng được Sơn chia cho 70 triệu đồng.