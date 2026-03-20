Sau 10 ngày xét xử và nghị án, ngày 20/3, TAND TPHCM tuyên án các bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm) và các đồng phạm.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe; gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự, an toàn giao thông; làm giảm uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước; tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp 26 năm tù về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước”. Cùng về các tội danh này, bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng phải lãnh 25 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Liên quan đến vụ án, ba bị cáo bị phạt tiền; 25 bị cáo còn lại phải lãnh từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 21 năm tù.

Về dân sự, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính, sung công quỹ nhà nước.

Theo cáo buộc, đầu tháng 4/2023, hai nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải có đơn tự thú về hành vi gian dối trong việc kê khống học phí đào tạo lái xe, ký khống hợp đồng giảng dạy, bảng kê nhận tiền thỉnh giảng, phiếu xăng…

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM đã phát hiện hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và 5 trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Theo đó, sau khi Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc, trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời lượng học theo quy định, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, khiến số hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đối mặt nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Trước khó khăn đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương đề xuất trung tâm không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Đề xuất này được Hồ Văn Búp cùng các đảng viên tại trung tâm thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, ký khống sổ sách, bài thi để hoàn thiện hồ sơ. Khi thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; trường hợp không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Búp đã chỉ đạo cấp chứng chỉ trái quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng. Để hợp thức hồ sơ đào tạo thực hành, ông này còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 doanh nghiệp xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Khi bị kiểm tra thuế, ông Búp đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho hai cán bộ trong đoàn kiểm tra nhằm bỏ qua sai phạm.

Đối với 4 trung tâm còn lại cũng có hành vi tương tự để thu hút học viên. Kết quả điều tra xác định 5 trung tâm trên đã cấp trái phép chứng chỉ cho 16.000 học viên.