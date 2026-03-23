Ngày 23/3, TAND TPHCM tuyên phạt Bùi Nhật Hằng (51 tuổi, ngụ phường Gia Định) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, Trần Thị Kim Thanh (45 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Hằng là thủ quỹ, còn Thanh là kế toán thanh toán của Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Rạch Miễu. Hằng có nhiệm vụ quản lý tiền mặt hằng ngày của công ty, kết sổ tồn quỹ, kiểm quỹ cùng với bộ phận kế toán. Thanh có nhiệm vụ kiểm quỹ cuối ngày, lập biên bản kiểm quỹ tiền mặt hằng ngày cùng Hằng.

Lợi dụng vị trí công việc được giao và sự thiếu kiểm soát của kế toán Thanh, từ ngày 21/8/2021 - 25/8/2023, mỗi buổi sáng khi kiểm đếm tiền thu về hôm trước, Hằng đã trộm các tờ tiền có mệnh giá lớn.

Để tránh bị phát hiện, Hằng đánh tráo các cọc tiền cất trong két sắt. Đối với cọc tiền mệnh giá 20 ngàn đồng, Hằng chỉ bọc 2 tờ tiền 20 ngàn đồng ở hai đầu, còn lại bên trong đều là các tờ tiền mệnh giá nhỏ. Việc gian lận này kéo dài suốt hơn 2 năm mà không bị phát hiện.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Hà

Đến chiều 26/8/2023, khi kiểm kê quỹ tiền mặt của công ty, kế toán trưởng Đoàn Thị Hồng Châu phát hiện thủ đoạn dối trá trên.

Bà Châu cùng Hằng, Thanh tiến hành kiểm đếm số tiền thực tế còn tồn trong két sắt của phòng quỹ thì chỉ có hơn 371 triệu đồng, trong khi trên sổ sách là hơn 2,492 tỷ đồng.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới cơ quan công an. Biết không thể chối cãi, Hằng khai nhận vay mượn tiền qua các ứng dụng trên mạng nhưng không có khả năng trả nợ và liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đòi nợ. Do hoảng sợ, vào tháng 8/2021, Hằng đã nảy sinh ý định lấy tiền quỹ của công ty để trả nợ các khoản vay.

Sau khi trả nợ, do gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, Hằng tiếp tục “rút lõi” các cọc tiền của công ty. Mỗi tuần, Hằng trộm từ 1 - 2 lần, lần ít nhất 4 triệu đồng và lần nhiều nhất 30 triệu đồng.