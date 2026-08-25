Lá đơn xin trở lại làm giáo viên

Trong quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, Trường THCS Hồ Tùng Mậu và Trường THCS Lê Bình (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được sắp xếp sáp nhập. Việc sáp nhập cũng đặt ra yêu cầu sắp xếp lại đội ngũ, trong đó có hai vị trí quản lý cấp THCS dôi dư.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Nhất Thiết (SN 1975), Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu, chủ động viết đơn xin thôi chức vụ.

“Tôi viết đơn xin trở về làm giáo viên để được đứng lớp, tập trung cho công tác chuyên môn và gần gũi học sinh hơn. Đây cũng là cách tạo cơ hội cho đội ngũ trẻ phát huy năng lực”, ông Thiết chia sẻ.

Từng có 3 năm trong quân ngũ, ngoài công tác giảng dạy, thầy Thiết tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Theo ông Thiết, chức vụ chỉ là một vị trí công tác. Điều ông muốn tiếp tục gắn bó là chuyên môn, bục giảng và học sinh.

Ông Lương Văn Đàm, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu, nhận xét: “Thầy Thiết có chuyên môn vững vàng, năng lực quản lý tốt và nhiều thành tích. Việc thầy tự nguyện xin thôi vị trí quản lý khi đang có nhiều kinh nghiệm là điều không phải ai cũng dễ dàng lựa chọn”.

Trước khi trở thành nhà giáo, ông Nguyễn Nhất Thiết từng có 3 năm trong quân ngũ (1992-1995). Theo ông, những năm tháng ấy giúp ông hình thành tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong trong công việc.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Toán - Lý năm 1999, ông bước vào nghề giáo.

8 năm công tác tại Trường THCS Thủy Mai, một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn giúp người giáo viên trẻ tích lũy kinh nghiệm và gắn bó với học sinh. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, rồi chuyển về Phòng GD-ĐT Hương Sơn làm chuyên viên tổ chức cán bộ.

Dù ở vị trí nào, ông Thiết vẫn dành thời gian cho chuyên môn. Ông từng trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Vật lý lớp 9 cấp tỉnh.

Năm 2011, ông xin chuyển về làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu và tiếp tục gắn bó với công tác chuyên môn.

Chọn trở lại với bục giảng

Trong hơn 20 năm công tác, ông Thiết nhiều lần đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh môn Vật lý; được UBND tỉnh Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen và nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thầy Thiết gần gũi với học sinh trong các hoạt động tại trường.

Khi trường lớp được sắp xếp lại, ông chủ động xin thôi chức vụ để trở lại làm giáo viên.

“Đội ngũ trẻ cần được thử sức, được giao nhiệm vụ và có không gian để khẳng định mình. Người đi trước nếu có kinh nghiệm thì có thể hỗ trợ, hướng dẫn các em”, ông nói.

Ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, cho rằng việc ông Thiết chủ động xin thôi chức vụ Phó Hiệu trưởng giúp địa phương thuận lợi hơn trong quá trình sắp xếp đội ngũ sau sáp nhập trường lớp. Sau khi rời vị trí quản lý, thầy mong muốn tiếp tục đứng lớp, bồi dưỡng học sinh và gắn bó với công việc chuyên môn.