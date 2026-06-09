XEM CLIP:

(Clip: Cục CSGT)

Ngày 9/6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển xe khách chở quá số người quy định, từ phản ánh của người dân gửi đến Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, khoảng 11h48 cùng ngày, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra xe khách mang biển số 50E-570.xx, do tài xế Đ.V.A. (56 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo tại Km208.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có cự ly trên 300km đã chở 32 người trên xe 26 chỗ, vượt quá số người được phép chở theo quy định.

CSGT kiểm đếm số hành khách trên xe. Ảnh: Cục CSGT

Với hành vi trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng. Chủ phương tiện là Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch X.T. cũng bị xử phạt 36 triệu đồng.

Theo CSGT, hành vi chở quá số người quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hành khách, đặc biệt khi phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc với tốc độ cao.