1. Luận tử vi tuổi Tý năm 2026 theo 12 tháng âm lịch

Tháng Giêng (tháng Dần)

Khởi đầu năm mới khá nhẹ nhàng, gia đạo bình ổn nhưng cần chú ý sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với đồ kim khí nhọn, đề phòng bị chấn thương. Công việc làm ăn tuy không vất vả nhưng chưa có thành quả gì lớn.

Tháng 2 (tháng Mão)

Vận thế có phần bất ổn, tâm lý dễ bồn chồn, bất an. Dễ xảy ra mâu thuẫn, thị phi với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Nên giữ thái độ khiêm tốn, tránh tranh cãi không cần thiết. Tiền bạc có thể bị hao tán mạnh, đề phòng bị lừa đảo.

Tuổi Mão 2026 vào tháng Mão có thể gặp nhiều bất ổn. Ảnh minh họa

Tháng 3 (tháng Thìn)

Vận quý nhân khá vượng, mang lại sự hỗ trợ quan trọng trong công việc và học vấn. Có cơ hội nâng cao chuyên môn, nên tận dụng để phá vỡ bế tắc. Tài chính duy trì ổn định nếu chi tiêu có kế hoạch.

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Công việc bắt đầu có dấu hiệu tích cực hơn, các dự án bị trì hoãn dần được khai thông nhờ sự giúp đỡ từ quý nhân có quyền thế. Tình cảm gia đạo hòa hợp. Tuy nhiên, cần đề phòng các quyết định tài chính mang tính mạo hiểm.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Cục diện Tương Phá tác động đỉnh điểm, báo hiệu nhiều sóng gió và rắc rối tiềm ẩn. Cần đề phòng tranh chấp pháp lý và hao tổn tài chính do đầu tư sai lầm. Nên lấy tĩnh chế động, tập trung vào công việc chính thay vì đầu tư mạo hiểm.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Công việc làm ăn có tiến triển mới, tài lộc cũng dồi dào hơn trước, có cơ hội ký kết làm ăn lớn. Vận trình tình cảm tươi sáng, Thiên Hỷ mang lại tin vui, đặc biệt có lợi cho người độc thân tìm được đối tượng lý tưởng hoặc các cặp vợ chồng đang mong chờ con cái. Sức khỏe tốt, nhưng cần chú ý các chấn thương bất ngờ.

Tháng 7 (tháng Thân)

Công việc cần sự kiên trì, trước nghịch sau mới thuận. Các mối quan hệ xã hội được củng cố, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của hung vận. Tài lộc có dấu hiệu được cải thiện với nguồn thu nhập phụ tăng đột biến.

Tháng 8 (tháng Dậu)

Sức khỏe có dấu hiệu bất ổn, nhất là tinh thần cần được chăm sóc, tránh căng thẳng quá mức dẫn đến mất ngủ, lo lắng mà đổ bệnh. Có kẻ thị phi gây chuyện rắc rối khiến công việc trì trệ. Tài chính có phần sụt giảm.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Ốm đau gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, càng đi xa càng dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Có thể mưu tính đại sự hoặc tiến hành giao dịch tiền bạc quan trọng trong tháng, tỷ lệ thành công cao.

Tháng 10 (tháng Hợi)

Vận trình có tiến triển tích cực, công việc bước vào đà thăng tiến, có cơ hội nâng cao chuyên môn và thăng tiến lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, sức khỏe thể chất có chút bất ổn, cẩn thận khi đi lại. Tiền bạc có xu hướng gia tăng về cuối tháng.

Tháng 11 (tháng Tý)

Áp lực tâm lý gia tăng do công việc có khối lượng lớn cần xử lý lại gặp không ít trục trặc, cần điều chỉnh cảm xúc để không bị mất ngủ thường xuyên. Đề phòng hao tổn tài chính bất ngờ do chi tiêu thiếu khôn ngoan. Tình duyên là điểm sáng trong tháng, người độc thân có cơ hội đón hỷ tín.

Tháng 12 (tháng Sửu)

Cuối năm có thu hoạch tương xứng với nỗ lực đã bỏ ra. Có người dẫn mối làm ăn nên công việc càng thuận lợi. Gia đạo có tin vui. Tuy nhiên, cần chú ý nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức mà phát bệnh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nội tiết.

2. Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2026 cho tuổi Mão

Năm 2026, tuổi Mão chịu ảnh hưởng nặng nề của Tam Tai và Tương phá, dễ vướng vào thị phi, mâu thuẫn, chấn thương, họa vô đơn chí. Để hóa giải, bản mệnh cần tập trung vào các yếu tố kiểm soát được:

Giữ thái độ khiêm tốn, tránh xa thị phi và mâu thuẫn

Năm nay, họa thị phi và tranh chấp đeo bám rất mạnh. Tuổi Mão cần tuyệt đối tránh nảy sinh tâm lý bất mãn, bốc đồng hay thách thức cấp trên, đồng nghiệp.

Tuổi Mão hãy giữ thái độ khiêm tốn, thận trọng trong lời nói và hành động. Khi đối diện với xung đột, nên chọn cách nhu hòa để hóa giải thay vì đối đầu, vì sự căng thẳng dễ dẫn đến rắc rối pháp lý hoặc tổn hại danh dự.

Chăm chỉ làm việc, tập trung vào chuyên môn

Dù là việc lớn hay nhỏ cũng cần chăm chỉ, nỗ lực và có kế hoạch rõ ràng thì tuổi Mão mới mong gặt hái được kết quả như mong đợi.

Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng.

Năm 2026 là thời điểm để người tuổi Mão tập trung vào việc học hỏi, nâng cao chuyên môn, hoàn thành các kế hoạch làm giàu chính thống, lâu dài, thay vì chạy theo những mơ tưởng quá xa vời.

Sự nghiệp và tài chính sẽ ổn định nếu bản mệnh không nóng vội, kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Quản lý cảm xúc và ưu tiên bảo vệ sức khỏe lên hàng đầu

Ở cục diện mà căng thẳng tinh thần gia tăng, các nguy cơ chấn thương hay tai nạn bất ngờ ập tới bất cứ lúc nào, người tuổi Mão cần cẩn trọng tối đa khi tham gia giao thông hoặc tiếp xúc với vật sắc nhọn. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để không bị căng thẳng hay kiệt sức.

Bên cạnh đó, cần học cách ổn định cảm xúc, tránh để áp lực công việc và tiền bạc dẫn đến mất ngủ, lo lắng. Luyện tập yoga, thiền hoặc các hoạt động giúp bạn tĩnh tâm để giảm thiểu căng thẳng.

Tránh xa cám dỗ, tập trung vun vén gia đình

Cám dỗ tình cảm không chừa một ai, ở bất kể độ tuổi nào. Nhất là những ai đã kết hôn, cần giữ vững sự tự chủ, tránh xa các mối quan hệ mập mờ, cám dỗ từ người khác giới để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Mão hãy tập trung vun đắp tình cảm với người thân để biến gia đạo thành điểm tựa, hóa giải vận xui.

Hành thiện tích đức, tăng phước lành

Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiễu trừ, cát khí gia tăng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm