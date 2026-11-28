Nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn đã liên kết phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ đến những mô hình chăn nuôi tiền tỷ

Dưới tán những cây hồi lâu năm ở xã Khánh Khê (Lạng Sơn), hàng nghìn con gà được chăn thả tự nhiên, chạy nhảy, tìm kiếm thức ăn. Đây là mô hình chăn nuôi của Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ Tràng Các, được phát triển từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Vi Văn Nhiêu, Giám đốc HTX, kể rằng trước đây các thành viên chủ yếu nuôi gà nhỏ lẻ tại gia đình. Do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh, đàn gà thường bị dịch, tỷ lệ hao hụt cao nên hiệu quả kinh tế thấp.

Tháng 9/2025, được chính quyền địa phương hỗ trợ gà giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia, các hộ quyết định liên kết, tận dụng diện tích rừng hồi sẵn có để phát triển chăn nuôi tập trung.

Theo ông Nhiêu, dưới tán rừng hồi, đàn gà được tự do chạy nhảy, bới đất tìm côn trùng, ăn cỏ và hoa hồi rụng, bên cạnh thức ăn chính là ngô hạt.

Ông cho rằng việc gà vận động thường xuyên giúp thịt săn chắc, trong khi cách chăn thả dưới tán hồi tạo nên hương vị riêng cho sản phẩm.

Mô hình cũng giúp tận dụng diện tích dưới tán rừng, khi đàn gà có thể ăn cỏ, bắt sâu bọ, góp phần giảm công chăm sóc. Năm 2026, hơn 1ha rừng hồi của các hộ vẫn cho thu hoạch trên 3 tấn hoa, đồng thời được tận dụng để chăn thả gà.

Gà được nuôi thả dưới tán rừng hồi tại xã Khánh Khê, Lạng Sơn.

Đáng chú ý, ngoài thay đổi cách nuôi, các hộ tham gia HTX còn có đầu mối thu mua, tiêu thụ sản phẩm, thay vì phải tự tìm khách hàng như trước.

Anh Vi Văn Khánh cho biết, ngoài được chính quyền xã hỗ trợ con giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia, gia đình còn được HTX Tràng Các kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhờ đó yên tâm chăn nuôi, không còn lo cảnh được mùa mất giá.

Gà được bán với giá khoảng 120.000-130.000 đồng/kg. Theo anh Khánh, sau hai lứa xuất bán đầu tiên, nhóm 8 hộ tham gia mô hình đạt tổng doanh thu gần 400 triệu đồng.

Cũng tại Lạng Sơn, nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần phát triển mô hình nuôi dê thương phẩm ở xã Chiến Thắng.

Ông Hoàng Văn Lực, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Nà Hà, cho hay năm 2025, ông cùng các hộ dân trên địa bàn thành lập HTX với 10 thành viên, lựa chọn nuôi dê Thái Lan làm hướng phát triển kinh tế. Cuối năm đó, các thành viên được hỗ trợ 406 con dê giống cùng thức ăn chăn nuôi từ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước khi tiếp nhận con giống, ông Lực đã đến từng hộ hướng dẫn xây dựng chuồng trại, chuẩn bị thức ăn xanh và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh. Nhờ vậy, các thành viên chủ động tổ chức chăn nuôi ngay khi được hỗ trợ.

Sau hơn 3 tháng, đàn dê phát triển tốt, trọng lượng mỗi con đạt khoảng 45-48kg, đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Với giá bán từ 200.000-210.000 đồng/kg, đàn dê mang lại doanh thu ước khoảng 3,6 tỷ đồng.

Điểm chung của hai mô hình là kết hợp hỗ trợ con giống với tổ chức sản xuất thông qua HTX và kết nối đầu ra cho sản phẩm.

Những kết quả bước đầu cho thấy, khi nguồn lực hỗ trợ được sử dụng phù hợp với điều kiện địa phương, người dân có thêm cơ hội khai thác lợi thế sẵn có, nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế.

Đẩy nhanh giải ngân, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ

Để các mô hình sinh kế tiếp tục được nhân rộng, việc triển khai dự án đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ có vai trò quan trọng.

Giữa tháng 9/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được kéo dài sang năm 2026.

Tổ công tác do ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan.

Theo quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ những năm trước sang năm 2026. Đồng thời, rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Tổ công tác được kiểm tra trực tiếp tại các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương; yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ việc theo dõi, giám sát.

Đáng chú ý, trước ngày 20 hằng tháng, Tổ công tác phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện, kết quả giải ngân, những vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý. Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp tiến độ, tham mưu và theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo.

Việc kiện toàn Tổ công tác nhằm tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đưa nguồn lực hỗ trợ đến người dân kịp thời.

Thực tế từ những mô hình chăn nuôi tại Lạng Sơn cho thấy, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ giúp người dân có thêm con giống, vật tư sản xuất mà còn tạo điều kiện thay đổi cách làm ăn, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất hàng hóa.

Cùng với đẩy nhanh giải ngân, việc lựa chọn mô hình phù hợp, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.