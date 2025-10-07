Cơn mưa lớn sáng 7/10 do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (MATMO) lại khiến nhiều khu đô thị ở Hà Nội ngập trong biển nước.

Ghi nhận tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn, nước ngập sâu ở nhiều khu vực. Toàn bộ khoảng sân giữa các tòa nhà chung cư N03-T3, N03-T4... ngập sâu, có nơi lên tới 50cm. Lối vào nhiều hầm xe trong khu đô thị được đắp kín bằng tấm chắn và bao cát.

Khu đô thị Ngoại giao Đoàn bị nước bao vây.

Một cư dân tại đây cho biết, khu vực này nước rút rất chậm. Với mức nước ngập như hôm nay, phải mất tới 2-3 ngày sau mới rút hết. Trong khi đó, cửa hầm để xe đã được chặn kín để ngăn nước, đồng nghĩa cư dân tại đây không thể lấy xe để đi ra ngoài.

Nước bao quanh hầm xe trong khu đô thị.

Lối vào hầm xe được đắp kín bằng tấm chắn và bao cát.

Trong tình cảnh đó, tại tòa nhà NO1T2, khi cư dân muốn sử dụng xe máy, xe sẽ được đưa vào thang hàng - dành cho vận chuyển đồ đạc - đưa lên sảnh tầng 1 để ra ngoài.

Anh Nguyễn Phạm Đức Trung, cư dân tòa nhà, cho hay, do nước ngập, hầm bị đóng nên ai cần lấy xe ra ngoài đều được ban quản lý, bảo vệ hỗ trợ đưa xe đi thang máy.

Xe đang chờ vào thang máy để lên sảnh chung cư.

Xe máy được đưa vào thang hàng.

“Xe được đưa vào thang hàng, lên sảnh rồi dắt theo đường xe lăn xuống đường. Giữa lúc nước ngập tứ phía, đây là cách vừa đảm bảo an toàn cho tầng hầm mà vẫn linh hoạt phục vụ nhu cầu của cư dân. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng nhớ”, anh Trung chia sẻ.

Nhiều khu đô thị tại Hà Nội cứ mưa to là ngập.

Nhiều ngày qua, Hà Nội liên tục có mưa lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu từ 20-50cm. Nhiều khu đô thị mới, dù được quảng bá có hạ tầng đồng bộ, vẫn lặp lại cảnh mưa to là ngập, trong khi giá nhà tại các khu này vẫn cao chót vót. Như khu đô thị Ngoại giao Đoàn, giá căn hộ chung cư được rao bán hơn 100 triệu đồng/m2.

Ảnh: N.P. Đức Trung