Nơi tôn vinh cái đẹp và những góc khuất cám dỗ

Nghệ thuật là một môi trường đặc thù, nơi sự sáng tạo, cảm xúc và cái tôi cá nhân được tôn vinh lên mức tối đa. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu lộng lẫy và những tràng pháo tay tán dương là áp lực vô hình. Nghệ sĩ phải đối mặt với sự đào thải khốc liệt của thị trường, áp lực phải luôn làm mới mình và những đêm dài vắt kiệt sức lực cho các dự án nghệ thuật.

Diễn viên Kiều Thanh trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội.

Để giải tỏa những áp lực đó hoặc đôi khi vì bám víu vào một niềm tin lệch lạc và độc hại rằng "chất kích thích giúp thăng hoa sáng tạo", một bộ phận không nhỏ đã tìm đến ma túy. Môi trường giải trí vốn dĩ cởi mở, lại thường xuyên gắn liền với những buổi tiệc tùng, những mối quan hệ xã giao phức tạp. Ở đó, lằn ranh giữa việc thử cho biết, chơi để hòa nhập và sự trượt dài trong nghiện ngập là vô cùng mong manh.

Thành công và sự nổi tiếng mang lại cho nghệ sĩ tiền tài, địa vị và sự tung hô của hàng triệu người hâm mộ. Đáng tiếc, không phải ai cũng tỉnh táo, phân biệt được hào quang sân khấu và cuộc sống thực tại.

Khi ánh hào quang đến quá nhanh, sự tự mãn dễ dàng trỗi dậy. Một số người bắt đầu sống buông thả, đánh mất kỷ luật bản thân và sinh ra tâm lý ảo tưởng quyền lực.

Cái giá mà những nghệ sĩ vướng vào ma tuý như Kiều Thanh, Long Nhật, Tăng Nhật Tuệ, Sơn Ngọc Minh... phải trả không chỉ là những tháng ngày đối diện với pháp luật. Bản án nặng nề nhất đối với một người làm nghệ thuật chính là bản án của lòng tin.

Bao nhiêu năm cống hiến, nỗ lực xây dựng hình ảnh chỉ bốc hơi sau một đêm. Những bản hợp đồng bị hủy, những sản phẩm âm nhạc bị gỡ bỏ, khán giả tẩy chay và cánh cửa làm nghề gần như khép lại vĩnh viễn. Danh tiếng bị vấy bẩn, kéo theo sự tủi hổ cho gia đình, người thân.

Khán giả hiện đại ngày càng công bằng và khắt khe. Họ sẵn sàng tôn vinh tài năng nhưng cũng quay lưng, phong sát với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và đạo đức xuống cấp nghiêm trọng.

Ca sĩ Long Nhật (sơ mi trắng) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: TL

Đã đến lúc cần sự thanh lọc

Những trường hợp nghệ sĩ gần đây như Kiều Thanh, Long Nhật, Tăng Nhật Tuệ, Sơn Ngọc Minh... là một bài học đắt giá, một lời cảnh báo sâu sắc gửi đến toàn bộ giới nghệ sĩ, đặc biệt là những người trẻ đang chập chững bước vào nghề. Nghệ sĩ, bằng sức ảnh hưởng của mình vô tình hoặc hữu ý luôn trở thành hình mẫu cho một bộ phận khán giả. Khi thần tượng vấp ngã vào tệ nạn, hệ lụy kéo theo đối với nhận thức của giới trẻ là khó lường. Do đó, việc giữ gìn lối sống lành mạnh không chỉ là trách nhiệm với bản thân nghệ sĩ mà còn là trách nhiệm với xã hội.

Bất cứ ngành nghề nào, công việc nào, môi trường showbiz không ngoại lệ - đều không có lỗi, nghệ thuật càng không có lỗi. Lỗi nằm ở bản ngã yếu ớt và sự thỏa hiệp với cám dỗ của mỗi cá nhân. Ánh hào quang chỉ thực sự rực rỡ và bền lâu khi nó được thắp sáng bằng mồ hôi, tài năng chân chính và một nhân cách trong sạch. Khi vứt bỏ sự tự trọng để chạy theo những thú vui ma quỷ, danh xưng "nghệ sĩ" thiêng liêng cũng bị chính họ tự tay vứt bỏ.

Kiều Thanh trong vai "Trà Cave" phim "Phía trước là bầu trời"