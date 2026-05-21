Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Threads, ca sĩ Long Nhật đang bị chỉ trích dữ dội vì có thái độ không phù hợp trong quá trình cơ quan điều tra lấy lời khai.

Trong clip, khi đang khai báo, Long Nhật nhiều lần quanh co, nói lảng đi như "cho xin được tâm sự một chút".

Khi bị hỏi: "Ngày 20, anh cũng mua 500 ngàn ma túy của Nhã (Kiều Quốc Nhã là người bán ma túy cho Long Nhật - PV) đúng không?", ca sĩ này đáp: "Ngày 20 anh đi làm tóc" kèm động tác vuốt tóc.

Đáng chú ý, cuối clip, Long Nhật còn nói việc bị bắt là "canh bạc cuộc đời, thua thì chung (tiền) thôi".

Clip Long Nhật khai báo không thành khẩn nhận chỉ trích dữ dội

Thái độ dửng dưng, ráo hoảnh của Long Nhật trong clip lấy lời khai khiến người dùng mạng bất bình, bức xúc. Các bài đăng chỉ trích ca sĩ này đang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Tài khoản Vinh Phan viết: "Chú nói 'canh bạc cuộc đời' là sao? Ai bắt chú chơi, không chơi thì làm sao thua?".

Tài khoản Ái Mỹ bình luận: "Nghe, nhìn tới lui mấy bận clip ổng khai, ngay cả câu ổng nói 'mặc cảm tội lỗi' nhưng nó cứ tía lia vô tri làm sao đó".

Tài khoản Dieu Linh Nguyen bức xúc: "Mình không thấy ông này khéo léo, lão luyện chỗ nào, chỉ thấy ông ráo hoảnh, đúng kiểu không hề có chút hối lỗi nào".

Tài khoản Lê Duy Tuấn đồng tình: "Ngộ thật đấy, không thấy có tý ăn năn nào mà cứ kể như khoe chiến tích vậy! Thế này giới trẻ học theo thì chết".

Nhiều bình luận còn so sánh thái độ của ca sĩ Long Nhật với vẻ xấu hổ, chua xót của ca sĩ Sơn Ngọc Minh - 1 trong 71 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn của Công an TPHCM vừa qua.

Một ý kiến nhận nhiều lượt thích: "Người ta bị bắt thì lo đau đáu. Chú bị bắt cứ làm như chỗ quen biết, nói chuyện tào lao hồi người ta quên hay gì ấy".

Ca sĩ Long Nhật. Ảnh: Tư liệu

Ngày 20/5, mạng xã hội rúng động bởi tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn.

Kết quả đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng; Xử lý hình sự: Khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Cụ thể là ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật (SN 1967, quê TP Huế; trú tại phường Tân Tạo, TPHCM) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990, quê TP Cần Thơ).

Mi Lê