Xu hướng mới ở Ngoại hạng Anh

Cách nay khoảng 25 năm, các CLB Premier League chủ yếu sang Tây Ban Nha để săn tìm cầu thủ. Fernando Torres, David Silva, Juan Mata, Cesc Fabregas hay Xabi Alonso từng là những biểu tượng của làn sóng ấy.

Nhưng mùa giải 2026/27, xu hướng đã thay đổi. Thứ mà bóng đá Anh “nhập khẩu” không chỉ là những đôi chân, mà còn cả những bộ óc.

De la Fuente giành 5 chức vô địch với các đội trẻ và ĐTQG Tây Ban Nha. Ảnh: SEFutbol

Premier League, giải đấu được xem là hấp dẫn và khắc nghiệt nhất hành tinh, có tới 5 HLV người Tây Ban Nha trên băng ghế chỉ đạo: Mikel Arteta ở Arsenal, Xabi Alonso tại Chelsea, Andoni Iraola dẫn dắt Liverpool, Unai Emery tiếp tục xây dựng Aston Villa và Alvaro Arbeloa mở ra chương mới cùng Fulham.

Năm con người, 5 con đường khác nhau, nhưng đều là sản phẩm của nền bóng đá vừa bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2026.

Đó không phải là sự trùng hợp, mà là hệ quả của 1/4 thế kỷ thống trị.

Từ đầu thế kỷ 21, bóng đá Tây Ban Nha đã biến mình thành chuẩn mực của thế giới.

Dữ liệu không nói dối: trong 25 năm qua, các đội tuyển và CLB của Tây Ban Nha đã thắng cả 23 trận chung kết quốc tế trước các đối thủ nước ngoài tại 4 đấu trường lớn nhất gồm World Cup, EURO, Champions League và Europa League.

“La Roja” giành 3 chức vô địch EURO và 2 World Cup kể từ năm 2008. Ở cấp CLB, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid hay Villarreal liên tục mang cúp châu Âu trở về bán đảo Iberia.

Thành công ấy khiến các CLB lớn không còn nhìn Tây Ban Nha như nơi sản sinh những cầu thủ giỏi. Người ta thấy ở đó những HLV có thể thay đổi cả một dự án.

Arteta là ví dụ tiêu biểu. Arsenal không chọn ông chỉ vì từng làm trợ lý cho Pep Guardiola, mà bởi khả năng xây dựng văn hóa chiến thắng, phát triển cầu thủ trẻ và tạo nên hệ thống thi đấu bền vững.

Xabi Alonso được Chelsea trao quyền sau khi chứng minh mình có thể biến một tập thể thành cỗ máy chiến thuật. Iraola được Liverpool đặt niềm tin nhờ triết lý pressing hiện đại. Emery vẫn là bậc thầy của các giải đấu cúp và nghệ thuật nâng tầm những đội bóng không sở hữu ngân sách khổng lồ.

Bóng đá Tây Ban Nha thống trị trong những năm qua. Ảnh: SEFutbol

Trong khi đó, Arbeloa, dù mới bước ra từ bóng đá trẻ Real Madrid, vẫn được Fulham lựa chọn vì họ tin vào phương pháp đào tạo mà ông mang theo.

Hơn cả HLV

Câu chuyện của họ không nằm ở sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1. Điểm chung của những chiến lược gia này là họ đều xuất thân từ một nền bóng đá coi đào tạo là nền tảng của mọi thành công.

Thực tế, Premier League không chỉ nhập khẩu các HLV Tây Ban Nha. Họ đang nhập khẩu cả triết lý đào tạo cầu thủ của xứ sở bò tót.

Không nơi nào thể hiện điều đó rõ hơn La Masia. Học viện của Barcelona từ lâu đã trở thành biểu tượng cho khả năng đào tạo cầu thủ, nhưng World Cup 2026 mới cho thấy tầm ảnh hưởng thực sự.

Trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina có tới 9 cầu thủ trưởng thành từ La Masia góp mặt: 8 người khoác áo “La Roja”, người còn lại là Lionel Messi.

Suốt World Cup 2026, có 14 cầu thủ trưởng thành từ La Masia khoác áo nhiều đội tuyển khác nhau. Điều đó chứng minh học viện này không còn chỉ phục vụ Barca hay bóng đá Tây Ban Nha.

La Masia cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Real Madrid có hệ thống đào tạo La Fabrica. Bilbao sở hữu Lezama. Real Sociedad có Zubieta. Villarreal, Valencia hay nhiều CLB khác cũng đầu tư rất lớn cho bóng đá trẻ.

Xabi Alonso gia nhập làn sóng HLV Tây Ban Nha ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: CFC

Mỗi học viện có một bản sắc riêng, nhưng đều chia sẻ triết lý chung: trước khi tạo ra một cầu thủ giỏi, phải tạo ra một cầu thủ biết tư duy.

Chính môi trường ấy cũng tạo ra những HLV giỏi. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều nhà cầm quân Tây Ban Nha từng làm việc ở các đội trẻ trước khi bước lên sân khấu lớn.

Luis de la Fuente dành nhiều năm dẫn dắt các đội U trước khi đưa Tây Ban Nha vô địch châu Âu rồi vô địch thế giới. Alonso từng dẫn Sociedad B. Pep Guardiola khởi đầu sự nghiệp huấn luyện từ băng ghế kỹ thuật Barca B...

Khi các CLB Premier League bổ nhiệm HLV Tây Ban Nha, họ không đơn thuần thuê người chỉ đạo trận đấu, mà đang mua cả phương pháp xây dựng đội bóng, từ cách đào tạo cầu thủ trẻ, phát triển cá nhân, tổ chức lối chơi đến hình thành bản sắc lâu dài.

Đó cũng là lý do sức ảnh hưởng của bóng đá Tây Ban Nha không hề suy giảm sau khi Pep Guardiola rời Premier League.

Mùa giải 2026/27, ngôn ngữ chung của Ngoại hạng Anh là tiếng Tây Ban Nha.

(Nguồn: VTV)