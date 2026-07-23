Mối liên hệ kỳ diệu của Rodri

Đêm Tây Ban Nha vô địch World Cup trên đất Nam Phi năm 2010, Rodri đang ở rất gần với nơi mà 16 năm sau “La Roja” lần thứ hai trong lịch sử đăng quang.

Khi ấy, Rodri đang ở giữa những cánh rừng bang Connecticut (Mỹ), cách sân MetLife chỉ vài trăm kilomet.

Rodri là biểu tượng chiến thắng của Tây Ban Nha. Ảnh: SeFutbol

Mùa hè năm đó, sau khi vừa tròn 14 tuổi, cha mẹ gửi Rodri sang Mỹ tham gia một trại hè để học tiếng Anh. Ở đó, môn “bóng đá” được chơi lại là bóng bầu dục. Suốt giải đấu, cậu bé gần như không xem được trận nào của đội tuyển Tây Ban Nha.

Mãi đến trận chung kết, Rodri mới thuyết phục được giám đốc trại hè cho mượn chiếc máy tính xách tay màn hình 10 inch. Cậu tìm được một đường truyền phát sóng có lẽ không hoàn toàn hợp pháp.

“Tới khi Iniesta ghi bàn, tôi hét lên, chạy ra ngoài rồi chạy một vòng quanh hồ”, Rodri kể với The Players’ Tribune cách đây vài năm.

Kiến trúc sư của chức vô địch năm ấy, Vicente del Bosque, từng thừa nhận Sergio Busquets là mẫu cầu thủ ông ngưỡng mộ nhất, thậm chí có phần ghen tị.

“Nếu còn là cầu thủ, tôi muốn giống Busquets. Cậu ấy làm được mọi thứ. Luôn giúp đội bóng, rất hào phóng, cống hiến hết mình và là người đầu tiên biết chơi bóng đúng nghĩa. Khi Busquets đạt phong độ cao, mọi thứ đều trở nên trôi chảy”.

Vài ngày trước, khi được hỏi trên đài SER rằng ông sẽ chọn ai trong đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại, Del Bosque tiếp tục chọn... một tiền vệ phòng ngự khác: Rodri.

Suốt hành trình World Cup 2026 vừa qua, HLV Luis de la Fuente cũng dành cho Rodri những lời có cánh tương tự.

“Rodri là trục xoay, là cầu thủ giữ vị trí làm mọi thứ hoàn hảo. Cậu ấy đọc trận đấu tấn công rất tuyệt vời, chơi với rất ít chạm, tung ra những đường chuyền xuyên tuyến cực kỳ dễ dàng. Còn khi phòng ngự, Rodri mang lại sự cân bằng, thu hồi vô số bóng”.

Sự nghiệp của Rodri cũng phản ánh quá trình tiến hóa trong triết lý bóng đá của Tây Ban Nha: từ tiki-taka thống trị năm 2010 đến lối chơi trực diện, sắc bén hơn giúp họ vô địch EURO 2024 và World Cup 2026.

Rodri thi đấu xuất sắc tại World Cup 2026. Ảnh: E.P

Rodri trưởng thành trong nền văn hóa kiểm soát đối thủ bằng những đường chuyền. Anh ra mắt La Liga trong màu áo Villarreal, rồi trải qua một mùa giải dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone tại Atletico Madrid, nơi cũng từng đào tạo anh ở đội trẻ.

“Tôi học được thế nào là trở thành một gã xấu. Học cách hơi xấu một chút trên sân. Học cách tranh chấp thật quyết liệt và khiến đối thủ khổ sở suốt 90 phút”.

Từ Man City đến đỉnh cao thế giới

Mùa hè năm 2019, Man City của Pep Guardiola gửi lời mời. Trước khi quyết định, Rodri gọi điện hỏi Sergio Busquets – hình mẫu số 1 của bóng đá Tây Ban Nha ở vị trí tiền vệ trụ.

Busquets chỉ nói một câu: “Cậu sẽ trở thành cầu thủ giỏi hơn”.

Rodri lập tức đồng ý gia nhập Man City, thậm chí chấp nhận không dự EURO U21 dưới quyền Luis de la Fuente để sớm bắt đầu hành trình tại Anh.

Nhưng Rodri có một nhiệm vụ khác tại Manchester: hoàn thiện bản thân dưới bàn tay Guardiola.

Quá trình đó đã tạo nên phiên bản Rodri toàn diện hơn rất nhiều, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đội tuyển Tây Ban Nha.

Rodri bùng nổ tại Etihad, bệ phóng đưa anh cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 và sau đó giành Quả bóng vàng.

Khoảnh khắc Rodri mừng cúp vàng tại Madrid. Ảnh: E.P

Nhưng ngay trước gala Quả bóng vàng, ngày 23/9, anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận gặp Arsenal. Rodri phải chống nạng tới Nhà hát Châtelet ở Paris để nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Phía trước là hành trình hồi phục dài và đầy thử thách. Rodri tái xuất ngày 20/5/2025, nhưng nhiều tháng sau vẫn chưa thể lấy lại phiên bản hoàn hảo nhất của mình.

Sau lần tái phát chấn thương gân kheo tháng 10 năm ngoái, Rodri cùng đội ngũ chuyên gia quyết định dừng thi đấu để hoàn tất quá trình hồi phục.

Anh chỉ trở lại từ ngày 1/1 năm nay và vẫn chưa đạt phong độ cao nhất ở cấp CLB.

Pep Guardiola khi ấy đã dự đoán: “Phiên bản Rodri hay nhất sẽ xuất hiện cùng Tây Ban Nha tại World Cup”.

Quả đúng như vậy. Rodri nâng cao cúp vàng với tư cách đội trưởng, đồng thời nhận luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

“Đó là một kịch bản hoàn hảo”, anh nói sau khi nâng cúp. “Tôi đã làm việc vì khoảnh khắc này, nhưng không bao giờ dám nghĩ nó sẽ xảy ra. Khi gặp thời điểm khó khăn, bạn hoàn toàn có thể đứng dậy. Đó là thông điệp dành cho thế hệ trẻ”.

(Nguồn: VTV)