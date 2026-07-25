Những bộ óc Tây Ban Nha

Rodri được bầu là cầu thủ hay nhất; Lamine Yamal khiến thế giới kinh ngạc, dù thể lực chưa tốt; Pau Cubarsi mới 19 tuổi đã chơi như một trung vệ lão luyện... Đó là hình ảnh nổi bật khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Nhưng nếu chỉ khen ngợi cầu thủ, yếu tố quan trọng hơn sẽ bị bỏ qua. Thành công của Tây Ban Nha trong gần 2 thập kỷ qua không chỉ đến từ những đôi chân xuất sắc, mà còn từ những bộ óc kiệt xuất đứng ngoài đường biên.

De la Fuente đại diện cho thế hệ HLV giỏi của Tây Ban Nha. Ảnh: EFE

Luis de la Fuente giúp Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Pep Guardiola là nhà cách mạng có ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá hiện đại.

Mikel Arteta đưa Arsenal trở lại vị thế nhà vô địch Anh. Unai Emery hồi sinh Aston Villa. Xabi Alonso được Chelsea lựa chọn để dẫn dắt cuộc tái thiết. Andoni Iraola trở thành cái tên Liverpool đặt niềm tin cho tương lai.

Chưa bao giờ dấu ấn của các HLV Tây Ban Nha lại phủ rộng như hiện nay. Giữa họ là phong cách khác nhau, dù nhìn bề ngoài một số người chịu ảnh hưởng lớn bởi Pep Guardiola - như Arteta hay Alonso.

Guardiola xây dựng bóng đá từ quyền kiểm soát, xem trái bóng là công cụ phòng ngự tốt nhất và biến từng mét vuông trên sân thành một bài toán chiến thuật.

Emery nổi tiếng nhờ khả năng nghiên cứu đối thủ, tổ chức phòng ngự và chuẩn bị các trận đấu cúp. Arteta, “học trò của Pep”, dung hòa giữa kiểm soát và tốc độ chuyển trạng thái.

Iraola thích pressing cường độ cao, chấp nhận những trận đấu nhiều nhịp điệu. Alonso kết hợp Guardiola, Mourinho, Benitez và Ancelotti để tạo nên phong cách linh hoạt hơn.

Điểm chung của họ là tư duy. Các HLV Tây Ban Nha được đào tạo không phải theo kiểu sao chép chiến thắng, mà hiểu trận đấu.

Ở nhiều quốc gia, HLV được đánh giá qua khả năng quản lý phòng thay đồ hay khích lệ tinh thần.

Tại Tây Ban Nha, yêu cầu còn hơn thế: phải biết vì sao đội bóng kiểm soát được không gian, cách pressing, vì sao một tiền vệ phải đứng lệch nửa mét để mở góc chuyền, hay vì sao một hậu vệ biên phải bó vào trung lộ thay vì bám biên.

Vì vậy, Tây Ban Nha không thiếu HLV giỏi sau khi Guardiola thành công. Pep mở ra một cuộc cách mạng, nhưng ông không tạo ra cả nền văn hóa ấy.

Vùng đất của tướng giỏi

Trước Guardiola đã có Luis Aragones, Vicente del Bosque. Sau Guardiola là Arteta, Alonso, Iraola và rất nhiều nhà cầm quân khác đang làm việc khắp thế giới.

Guardiola là thiên tài, và ông không đứng một mình. De la Fuente là ví dụ rõ nhất.

Khi tiếp quản đội tuyển cuối năm 2022, ông không nhận được sự kỳ vọng. Nhiều người thậm chí nghi ngờ vì ông gần như chỉ làm việc ở các đội trẻ.

Guardiola đại diện cho thế hệ HLV Tây Ban Nha xuất chúng. Ảnh: MCFC

Chính quãng thời gian ấy lại trở thành lợi thế lớn nhất. Ông hiểu cách vận hành của bóng đá Tây Ban Nha từ gốc rễ.

De la Fuente biết Rodri, Pedri, Yamal, Cubarsi, đặc biệt là siêu dự bị Mikel Merino được đào tạo như thế nào. Ông hiểu cầu thủ cần gì để phát huy tối đa năng lực, cũng hiểu nền văn hóa đa sắc tộc.

Thay vì áp đặt một triết lý mới, De la Fuente chỉ điều chỉnh những gì đã có, bổ sung tốc độ, chiều sâu và cường độ pressing, đồng thời xây dựng một tập thể mà mọi cầu thủ đều cảm thấy mình có vai trò.

Đó là nghệ thuật quản trị nhiều hơn là phát minh chiến thuật. Bóng đá hiện đại cho thấy nhiều cầu thủ giỏi chưa đủ để tạo nên nhà vô địch.

Brazil có Carlo Ancelotti, một trong những HLV thành công nhất lịch sử, nhưng ông không thể ngay lập tức giải quyết những vấn đề về chất lượng cầu thủ.

Anh sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm đến Thomas Tuchel bởi họ chưa tạo ra một HLV nội đủ tầm để dẫn dắt thế hệ ấy.

Một HLV ngoại có thể mang đến tư duy chiến thuật mới, nhưng luôn cần thời gian để hiểu môi trường, văn hóa và áp lực đặc thù của đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha thì khác, không phải lựa chọn giữa cầu thủ hay HLV. Họ sở hữu cả hai.

Những thế hệ vàng liên tục xuất hiện vì phía sau luôn có những người đủ năng lực phát triển tài năng ấy. Một cầu thủ trưởng thành từ La Masia, Lezama (Bilbao) hay học viện Villarreal gần như không phải học lại bóng đá khi lên đội tuyển.

Alex Baena là ví dụ, trưởng thành từ Villarreal, gia nhập Atletico với triết lý hoàn toàn khác của Diego Simeone, nhưng trở thành giải pháp thay Nico Williams hết sức ấn tượng. Sự liên thông ấy là tài sản vô giá.

Năm 2010, Del Bosque đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới với 4 trận knock-out liên tiếp cùng tỷ số 1-0. 16 năm sau, Luis de la Fuente lặp lại kỳ tích cùng Rodri, Yamal, Cubarsi, Dani Olmo.

Hai đội hình đều giữ được bản sắc kiểm soát bóng, chủ động áp đặt. Những chiến thắng 1-0 là kết quả của việc làm chủ thế trận, rồi bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào.

(Nguồn: VTV)