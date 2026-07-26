Sau khi lên ngôi vô địch Premier League, "Pháo thủ" muốn tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng công nhằm bảo vệ ngôi vương.

Theo báo chí Anh, đội chủ sân Emirates đang theo dõi sát tình hình của Vinicius Jr, trong bối cảnh ngôi sao Brazil chưa quyết định gia hạn.

Vinicius Jr lọt vào tầm ngắm Arsenal - Ảnh: SunSport

Vinicius chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và là mục tiêu mà Arsenal đưa vào danh sách chuyển nhượng sau World Cup 2026.

Dù các cuộc đàm phán vẫn chỉ ở giai đoạn sơ bộ và hai CLB chưa chính thức tiếp xúc, Real Madrid không muốn mất ngôi sao của mình theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm sau.

Ban lãnh đạo Arsenal có cơ sở lạc quan khi ý tưởng chiêu mộ Vinicius được thông qua ở mọi cấp độ CLB. Cả HLV Mikel Arteta lẫn Giám đốc thể thao Andrea Berta đều ủng hộ kế hoạch đưa tuyển thủ Brazil về Emirates.

Đáng chú ý, Real Madrid vừa bị từ chối lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng dành cho tài năng trẻ Yan Diomande. Điều đó cho thấy, đội bóng Tây Ban Nha bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm Vinicius.

Ở vị trí tiền đạo, Arsenal còn liên hệ với Julian Alvarez. Tuy nhiên, nếu thành công trong việc đưa Vinicius về London, đây chắc chắn là bản hợp đồng đình đám nhất của Pháo thủ.

Dẫu vậy, để hiện thực hóa thương vụ, Arsenal buộc phải phá vỡ cấu trúc lương hiện tại. Bukayo Saka đang là cầu thủ nhận thù lao cao nhất CLB, khoảng 300.000 bảng/tuần, trong khi Vinicius đang hưởng lương 345.000 bảng/tuần tại Real.

Do hợp đồng của Vinicius chỉ còn thời hạn 1 năm, Arsenal hy vọng thuyết phục Los Blancos chấp nhận mức phí chuyển nhượng thấp hơn so với giá trị thực.