Khẳng định vai trò tiên phong trong khu vực, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đưa phát thải ròng carbon về mức “0” vào năm 2050 - minh chứng cho nỗ lực và trách nhiệm của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế.

Cùng với cam kết đó, nhiều chính sách và giải pháp xanh đang được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Trong bức tranh phát triển xanh của Việt Nam, hạ tầng nước và vật liệu xây dựng là những yếu tố then chốt, góp phần đảm bảo chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng và an toàn môi trường. Việc chuyển đổi sang các sản phẩm nhựa “xanh” và an toàn đang trở thành xu hướng tất yếu, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà Chính phủ đang theo đuổi.

Tập trung làm sản phẩm xanh, an toàn và bền vững

Đồng hành cùng chiến lược ESG 4 Plus và định hướng Tăng trưởng xanh Toàn diện - Inclusive Green Growth của Tập đoàn SCG, cũng như mục tiêu Net Zero 2050 của quốc gia, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP - công ty thành viên thuộc Tập đoàn SCG) trong nhiều năm qua đã tập trung trọng tâm vào sản xuất các sản phẩm xanh, đảm bảo an toàn và bền vững.

Minh chứng rõ nét là các dòng sản phẩm của Nhựa Bình Minh như hệ thống ống PVC-U, HDPE, PP-R đều không chứa kim loại nặng, đạt chứng nhận WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) của Vương quốc Anh - bảo đảm an toàn cho việc dẫn nước uống và nước sinh hoạt, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường.

Nhựa Bình Minh tiên phong với các loại ống nhựa đạt chuẩn xanh và an toàn quốc tế, đảm bảo chất lượng cho mọi công trình

Không chỉ vậy, ống và phụ kiện PVC-U, PP-R, HDPE (dành cho các thiết bị cung cấp nước uống), HDPE gân thành đôi (dành cho thi công xả nước thải) của Nhựa Bình Minh còn được Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) công nhận ở cấp “4-Ticks Leader” - cấp cao nhất dành cho doanh nghiệp đạt hiệu suất bền vững hàng đầu và được ưu tiên trong các công trình xanh.

Chứng nhận này khẳng định toàn bộ vòng đời sản phẩm của BMP đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quản lý chất lượng, sử dụng năng lượng và nước hiệu quả, kiểm soát chất thải, loại bỏ hóa chất độc hại và kim loại nặng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về đánh giá dấu chân carbon, quản lý khí nhà kính và đổi mới xanh. Qua đó, khẳng định đẳng cấp sản phẩm xanh theo chuẩn quốc tế, tăng điểm cho công trình xanh. Đây không chỉ là bước tiến về mặt công nghệ mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của công ty đối với sức khỏe cộng đồng.

Tại Nhựa Bình Minh, mỗi sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, bảo đảm độ bền tối ưu và khả năng sử dụng lâu dài song hành cùng tuổi thọ công trình. Trước khi đưa ra thị trường, sản phẩm BMP đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO), minh chứng cho chất lượng vượt trội, an toàn cho người dùng, đồng thời góp phần giảm tiêu thụ tài nguyên nguyên sinh và phát triển hệ sinh thái đô thị xanh.

Sản xuất xanh song hành với kinh tế tuần hoàn

Không chỉ “xanh” và an toàn ở sản phẩm, Nhựa Bình Minh còn chọn hướng đi “xanh” trong cách sản xuất và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn như một trọng tâm chiến lược nhằm hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Theo đó, doanh nghiệp liên tục cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất sử dụng nguyên liệu gần như tuyệt đối (99,5-100%), đồng thời góp phần giảm phát thải CO2 và hạn chế lãng phí tài nguyên.

Đặc biệt, quy trình sản xuất tại BMP còn được áp dụng theo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015, với hệ thống giám sát phát thải, nước thải và tiêu thụ năng lượng nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

Nhựa Bình Minh ưu tiên đầu tư sản xuất xanh, đặt nền móng cho các sản phẩm thế hệ sau

Quá trình chuyển đổi số cũng được BMP đẩy mạnh nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã tiên phong áp dụng công nghệ tự động hóa, số hóa với robot, AI và IoT để xây dựng nhà máy thông minh hơn, phát triển xanh và bền vững hơn.

Giữa tháng 8 năm nay, Nhựa Bình Minh đã trình bày các giải pháp bền vững cho hệ thống cấp thoát nước tại sự kiện Archify Live tại TP. HCM, đồng thời giới thiệu các dòng sản phẩm đạt chứng nhận SGBP - cấp độ dẫn đầu đến các chủ đầu tư cũng như các đơn vị thiết kế, thi công.

Nhựa Bình Minh góp mặt Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025, lan tỏa giá trị công nghệ, chất lượng và phát triển bền vững

Cuối tháng 10/2025, sự hiện diện và đóng góp của Nhựa Bình Minh tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025 một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng xanh - nơi công nghệ, chất lượng và trách nhiệm xã hội cùng hội tụ để hướng tới một tương lai phát triển xanh và bền vững cho Việt Nam.

Bạch Hân