Tối 21/7, CLB Thép Xanh Nam Định thông báo về việc ký hợp đồng (3 năm) và ra mắt tân binh Phạm Tuấn Hải. Đây là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền đạo đội bóng thành Nam từ mùa giải 2026/27.

Ở chiều hướng ngược lại, CLB Thép Xanh Nam Định nói lời chia tay Kevin Pham Ba và Arnaud Lusamba. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt sớm tuyển chọn lực lượng, quyết chinh phục những danh hiệu sau mùa giải 2025/26 không thành công.

Tuấn Hải gia nhập Thép Xanh Nam Định. Ảnh: T.L

"Sự góp mặt của Tuấn Hải được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho hàng công Thép Xanh Nam Định, đồng thời thể hiện quyết tâm của đội bóng trong hành trình chinh phục những mục tiêu cao nhất ở mùa giải mới", thông báo của đội chủ sân Thiên Trường.

Trước đó, Tuấn Hải chia tay Hà Nội FC sau nhiều năm gắn bó. Anh tìm những thử thách mới ở Thép Xanh Nam Định, đồng thời sát cánh với nhiều đồng đội cũ ở tuyển Việt Nam như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Vỹ, Xuân Son...

Tuấn Hải được biết đến với lối chơi giàu năng lượng, tinh thần thi đấu máu lửa cùng khả năng săn bàn sắc bén. Trước khi gia nhập Thép Xanh Nam Định, chân sút sinh năm 1998 ghi 49 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong màu áo ĐTQG Việt Nam, anh cũng nhiều lần để lại dấu ấn với những màn trình diễn nổi bật tại các giải đấu lớn.