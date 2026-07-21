Tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ được đàn anh chỉ bảo ở tuyển Việt Nam

“Tôi học hỏi được rất nhiều từ các anh đi trước, đặc biệt là về kinh nghiệm thi đấu. Ngay từ khi tập trung, rất nhiều anh chỉ bảo tôi. Mọi người đều rất hòa đồng và hỗ trợ tôi rất nhiều. Đối với một cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là được trau dồi và học hỏi trong lần đầu tiên lên ĐTQG. Còn về sự cạnh tranh, BHL sẽ đánh giá để lựa chọn đội hình phù hợp nhất cho từng trận đấu. Toàn đội hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải đấu. Mỗi cá nhân cố gắng hết sức để cùng tạo nên một tập thể đoàn kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch", tiền đạo Ngọc Mỹ chia sẻ.