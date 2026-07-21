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Chiều 21/7, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan), chuẩn bị cho trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste.
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Tinh thần các cầu thủ rất tốt, vì thế tất cả đều bắt nhịp nhanh với bài tập cũng như vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng tại Thái Lan.
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Xuân Son cười rất tươi trong buổi tập. Anh ghi bàn liên tiếp ở các trận giao hữu vừa qua, cho thấy phong độ cao, rất tự tin có thể chọc thủng lưới Timor Leste.
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Đình Bắc không bị AFC treo giò, vì thế anh được đá trận ra quân cùng tuyển Việt Nam.
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Văn Hậu nỗ lực tập luyện, sẵn sàng cho trận mở màn.
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Tân binh Nguyễn Tài Lộc thể hiện rất tốt ở trận tuyển Việt Nam thắng Myanmar 4-0.
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Tuyển Việt Nam có 3 buổi tập trước trận gặp Timor Leste.
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Tuyển Việt Nam tập trung vào các bài tấn công, quyết ghi nhiều bàn thắng ở trận mở màn giải bóng đá khu vực, tạo lợi thế về hiệu số và tâm lý.
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Dù có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều việc phải làm với tuyển Việt Nam.
Tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ được đàn anh chỉ bảo ở tuyển Việt Nam

“Tôi học hỏi được rất nhiều từ các anh đi trước, đặc biệt là về kinh nghiệm thi đấu. Ngay từ khi tập trung, rất nhiều anh chỉ bảo tôi. Mọi người đều rất hòa đồng và hỗ trợ tôi rất nhiều. Đối với một cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là được trau dồi và học hỏi trong lần đầu tiên lên ĐTQG. Còn về sự cạnh tranh, BHL sẽ đánh giá để lựa chọn đội hình phù hợp nhất cho từng trận đấu. Toàn đội hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải đấu. Mỗi cá nhân cố gắng hết sức để cùng tạo nên một tập thể đoàn kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch", tiền đạo Ngọc Mỹ chia sẻ.

Ảnh: Phan Ích