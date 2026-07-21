Chiều 21/7, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan). Ở buổi tập này, trung vệ Thành Chung xuất hiện với gương mặt được bôi lớp kem màu trắng.

Được biết, cầu thủ Hà Nội FC gặp sự cố hy hữu khi kiến ba khoang cắn gây bỏng da ngay khi đặt chân tới Thái Lan, chuẩn bị cho trận mở màn ASEAN Cup 2026.

Theo đội ngũ y tế, Thành Chung tiếp tục được sử dụng thuốc đặc trị trong khoảng 2-3 ngày để các vùng da tổn thương hồi phục. Dù "chấn thương" chỉ ở ngoài da, nhưng cũng ảnh hưởng tới việc tập luyện, sinh hoạt của trung vệ tuyển Việt Nam.

Thành Chung gặp sự cố tại Thái Lan. Ảnh: S.N

Thành Chung là một trong những cầu thủ được HLV Kim Sang Sik xếp ở đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Trong trận thắng Myanmar 4-0, anh đá cặp với Xuân Mạnh và Nhật Minh ở vị trí trung vệ.

Dù gặp sự cố ngoài ý muốn nhưng Thành Chung vẫn nỗ lực tập luyện. Anh hy vọng có thể hồi phục trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Timor vào ngày 24/7 tới.

Liên quan tới buổi tập chiều 21/7 của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đưa ra những giáo án phù hợp nhằm giúp các học trò đạt được phong độ tốt nhất trước trận ra quân gặp Timor Leste.

Sau phần khởi động, tuyển Việt Nam bước vào luyện chiến thuật. Theo tìm hiểu, ở buổi tập này, Xuân Son và các đồng đội tập trung vào các bài phối hợp tấn công, không chiến cũng như tình huống cố định.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.