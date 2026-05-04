Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường được tổ chức thường niên từ năm 1998 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ. Qua nhiều năm triển khai, chương trình đã góp phần cải thiện đáng kể điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn chủ đề gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành các công trình cấp nước nông thôn.

Thời gian hưởng ứng chính thức từ ngày 29/4 đến 6/5/2026, có thể kéo dài đến Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và lồng ghép với các sự kiện lớn như dịp 30/4 và 1/5.

Theo kế hoạch, mỗi địa phương sẽ lựa chọn một điểm để tổ chức lễ phát động, huy động sự tham gia của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, học sinh và người dân. Các hoạt động cụ thể gồm duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh môi trường, vận động cộng đồng bảo vệ nguồn nước và sử dụng công trình hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chiến dịch truyền thông sẽ được đẩy mạnh thông qua trường học và các tổ chức đoàn thể, nhằm thay đổi hành vi, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Các bộ, ngành trung ương cũng được yêu cầu chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng, lan tỏa thông điệp của tuần lễ.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước nông thôn; bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm để đảm bảo phát triển bền vững;

Cộng đồng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; nước sạch và vệ sinh an toàn là yếu tố thiết yếu bảo đảm sức khỏe cho mọi người.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương bố trí ngân sách phù hợp, tổ chức các hoạt động thiết thực, tránh hình thức, lãng phí; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2026.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tăng cường tuyên truyền vùng đồng bào

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đơn vị được giao tổ chức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường truyền thông chuyên đề, lan tỏa thông điệp về nước sạch, vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước.

Sau khi kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải báo cáo kết quả trước ngày 20/6/2026 để tổng hợp, đánh giá.

Việc đồng loạt triển khai từ trung ương đến địa phương được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.