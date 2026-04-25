Theo thông tin từ nhiều đại lý xe Hyundai, giá bán mới của mẫu SUV cỡ E Hyundai Palisade vừa giảm mạnh, từ 160-170 triệu đồng. Đây là động thái ít thấy trong phân khúc xe gầm cao cỡ lớn tại Việt Nam.

Hyundai Palisade hiện hành ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2023 và nhanh chóng bán chạy nhờ giá bán thấp nhất phân khúc SUV cỡ E. Ảnh: HTV

Cụ thể, phiên bản Palisade Exclusive 7 chỗ có giá 1,299 tỷ đồng, Exclusive 6 chỗ ở mức 1,309 tỷ đồng. Hai bản cao cấp hơn là Prestige 7 chỗ và Prestige 6 chỗ lần lượt có giá 1,399 tỷ và 1,429 tỷ đồng.

Với mặt bằng giá này, Hyundai Palisade về rất sát phân khúc dưới SUV cỡ D, nơi có những cái tên quen thuộc như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng) hay Toyota Fortuner (1,055-1,407 tỷ đồng). Đồng thời, Palisade cũng tạo khoảng cách giá khá lớn so với đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ E là Volkswagen Teramont, hiện được bán với giá 1,788 tỷ đồng.

Nhiều nguồn tin cho rằng đợt giảm giá này nhằm "dọn đường" cho thế hệ Palisade mới, dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 9 tới. Tuy nhiên, một tư vấn bán hàng tại đại lý Hyundai cho biết, mức giảm giá niêm yết 160-170 triệu đồng thực chất tương đương các chương trình ưu đãi đã áp dụng suốt nhiều tháng qua.

Hyundai Palisade thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay. Ảnh: Hyundai

Đáng chú ý, Palisade với giá mới cũng được xem là phương án "bù đắp" cho sự thiếu vắng phiên bản máy dầu của Hyundai Santa Fe trong thời gian qua.

Hyundai Palisade hiện là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV cỡ E sử dụng động cơ Diesel 2.2L công suất 200 mã lực, yếu hơn so Volkswagen Teramont (220 mã lực) hay Ford Explorer (298 mã lực) nhưng đổi lại có mô-men xoắn 440 Nm mạnh hơn các đối thủ xe xăng. Về kích thước tổng thể, Palisade cũng nhỏ hơn một chút so với các đối thủ cùng phân khúc.

Theo nhiều nguồn tin, Hyundai sẽ bán song song Palisade thế hệ cũ và mới, do thế hệ mới không còn tùy chọn động cơ diesel vốn rất được khách Việt ưa chuộng. Thế nhưng gần đây, giá dầu biến động khôn lường, có thời điểm gần gấp đôi giá xăng khiến không ít người buộc phải cân nhắc lựa chọn xe máy dầu vì tiêu chí kinh tế. Tại thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ lớn này chỉ có tùy chọn thuần xăng hoặc hybrid.

Mẫu Hyundai Palisade đang bán tại Việt Nam ra mắt lần đầu vào tháng 9/2023, cạnh tranh với Volkswagen Teramont, Ford Explorer hay VinFast VF 9. Kết quả, doanh số Palisade liên tục dẫn đầu phân khúc với 413 xe năm 2023, tăng vọt lên 1.587 xe năm 2024 và đạt 1.168 xe trong năm 2025, bỏ xa các đối thủ vốn có doanh số khá khiêm tốn.

