Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Siêu (Hưng Yên) vừa trở thành một trong hai học sinh THPT trên cả nước giành học bổng Nhà sáng lập của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) với suất học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

“Lúc biết mình nhận học bổng 100% học phí, hai mẹ con em chỉ biết ôm nhau khóc. Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được bước vào môi trường đại học quốc tế”, nữ sinh xúc động chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Siêu. Ảnh: NVCC

Từ khêu ốc thuê 5.000 đồng/kg đến tiệm nước nhỏ tự mở

Ngọc Ánh là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em gái ở Hưng Yên. Trước đây, bố mẹ Ánh chủ yếu làm nông. Về sau, gia đình làm thêm các nghề như tráng bánh cuốn, làm mì, miến, đồng thời nhận nấu cỗ thuê vào những lúc rảnh rỗi.

Biến cố ập đến vào năm 2018, khi mẹ Ánh vừa sinh em bé thứ tư. Thời điểm đó, bố Ánh không may bị tai nạn khiến chấn thương đốt sống cổ, bị liệt tứ chi. Hai tháng sau khi bố xuất viện, ông bà nội em lại gặp tai nạn giao thông. Bà mất tại chỗ, một thời gian sau ông cũng qua đời.

Những cú sốc nối tiếp khiến gia đình gần như kiệt quệ. Toàn bộ tài sản tích góp được đều phải bán đi để chữa trị cho bố. Người từng là trụ cột kinh tế gia đình nay phải gắn với xe lăn.

Ánh nhớ lại, thời điểm đó em út còn quá nhỏ, mẹ liên tục vắng nhà để chăm bố nằm viện. “Có những giai đoạn em rất sợ, chỉ biết ôm chị mà khóc. Em từng nghĩ mình sẽ phải nghỉ học”, Ánh nhớ lại.

Nỗi lo ấy càng lớn hơn khi Ánh nghe được có người nói với em rằng con gái không cần học nhiều, nên ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Nhưng giữa những ngày khó khăn nhất, bố mẹ Ánh lại là người kiên quyết dù thế nào cũng phải cho các con được tới trường.

“Bố mẹ nói đời bố mẹ đã quá vất vả vì thiếu chữ. Nếu giờ con nghỉ học thì cuộc đời các con sau này cũng vẫn sẽ lam lũ như bố mẹ. Cho nên dù có phải bán hết mọi thứ bố mẹ cũng phải giữ tương lai cho các con”, Ánh nói.

Lời dặn ấy cũng trở thành động lực lớn nhất để Ánh không cho phép mình gục ngã.

Ánh và chị gái nhận khêu ốc thuê với giá 5.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Khi bố nằm viện, hai chị em Ánh tự chia nhau việc nhà, chăm sóc hai em nhỏ. Có những hôm nhiều việc, phải tới đêm em mới có thể ngồi vào bàn học bài. Điều này khiến Ánh nhiều lần kiệt sức.

“Nhưng nghĩ đến hình ảnh mẹ phải một mình gánh vác tất cả, nếu ngã xuống, ai sẽ đỡ mẹ. Vì thế em tự nhủ phải cố gắng để trở thành điểm tựa của mẹ”, Ánh nói.

Từ năm lớp 6, Ánh bắt đầu tìm cách kiếm tiền. Thấy nhiều gia đình trong vùng làm bún ốc mang lên Hà Nội bán, Ánh và chị gái đã nhận khêu ốc thuê với giá 5.000 đồng/kg. Mỗi ngày, Ánh khêu khoảng 10kg, kiếm được 50.000 đồng.

Sau vài tháng tích góp được từ tiền khêu ốc, Ánh nảy ra ý tưởng bán nước và đồ ăn vặt khi thấy bạn bè thường xuống căng tin mua đồ vào giờ ra chơi. Vì thế, nữ sinh quyết định dùng một phần tiền tiết kiệm để mua nguyên liệu, dụng cụ tập pha chế. Ánh cũng tự thiết kế poster, in màu rồi phát cho các bạn trong lớp và người quen.

Ánh và gia đình. Ảnh: NVCC

Không ngờ, tiệm nước nhỏ của Ánh được nhiều người ủng hộ. Ban đầu chỉ vài đơn mỗi ngày, sau đó có hôm em nhận tới 50 đơn hàng. Ánh còn chủ động khảo sát khách hàng, cải thiện chất lượng đồ uống và nghĩ ra các chương trình khuyến mãi để giữ khách.

Nhờ công việc bán nước và khêu ốc thuê, em có thể tự chi trả tiền học thêm, đồng thời đều đặn đưa mẹ 1 triệu đồng mỗi tháng.

“Cầm những đồng tiền đầu tiên đưa mẹ, em thấy mình không còn là đứa trẻ chỉ biết sợ hãi nữa”, Ánh nói.

Không để hoàn cảnh giới hạn bản thân

Dù vừa học vừa làm, Ánh vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc và trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Nguyễn Siêu khi lên lớp 10.

“Em muốn làm mọi thứ thật chỉn chu nên nhiều khi khó cân bằng thời gian. Có hôm em thức đến 2-3 giờ sáng mới hoàn thành hết việc học và công việc vì không muốn dồn việc sang ngày hôm sau”, nữ sinh nói.

Ngoài học tập, Ánh còn là lớp trưởng năng nổ, tích cực tham gia và dẫn dắt nhiều hoạt động của lớp.

Thấy sự nỗ lực của Ánh, năm lớp 12, một người bác đã gợi ý em thử nộp học bổng vào Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Nhận thấy đây là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội, Ánh quyết định thử “liều” một lần.

Chưa từng có kinh nghiệm xin học bổng, em chọn cách kể chân thật nhất về câu chuyện cuộc đời mình.

“Em bắt đầu từ khoảnh khắc vào viện thăm bố năm 10 tuổi, kể về hoàn cảnh gia đình, những thay đổi trong suy nghĩ, việc em bán nước, làm thêm và khao khát theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế”.

Nhưng cũng chính sự chân thành ấy đã giúp Ánh thuyết phục hội đồng xét duyệt, trở thành một trong hai học sinh nhận học bổng Nhà sáng lập năm 2026.

Ánh là một trong hai học sinh nhận học bổng Nhà sáng lập năm 2026. Ảnh: NVCC

Ngày Ánh nhận học bổng, chị Đỗ Thị Hoa (40 tuổi), mẹ Ánh bật khóc. Điều chị cảm thấy có lỗi là không thể cho con vật chất đủ đầy như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chị cũng càng tự hào hơn là Ánh trưởng thành, nghị lực, từ bé đã kiên trì và muốn gì sẽ làm bằng được.

Còn với Ánh, điều quý giá nhất mà nghịch cảnh mang lại cho em chính là sự trưởng thành.

“Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng có thể thay đổi cánh buồm. Nghịch cảnh là môi trường để em trưởng thành và tôi luyện bản thân mạnh mẽ hơn”.

Với học bổng toàn phần vừa giành được, Ánh dự định theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế với mong muốn sau này được làm việc trong môi trường toàn cầu và phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.