Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 50/2014 về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Theo NHNN, trong những giai đoạn điều kiện thị trường thuận lợi, NHNN đã mua ngoại tệ bổ sung quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tạo bộ đệm vững chắc để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia.

Nhờ đó, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước đã tăng đáng kể, từ mức 34,3 tỷ USD cuối năm 2014 lên mức kỷ lục hơn 111,8 tỷ USD vào tháng 1/2022.

Tuy nhiên, kể từ mức đỉnh đầu năm 2022, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, cuối năm 2022, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước giảm về 86,7 tỷ USD. Đến ngày 18/6/2026, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước ở mức gần 87,6 tỷ USD.

Từ tháng 1/2022 đến nay, thị trường tài chính trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến thị trường ngoại hối và gây áp lực lớn lên tỷ giá.

Dự trữ ngoại hối đã tạo ra bộ đệm vững chắc để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Ảnh: Hoàng Hà

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2014/NĐ-CP (Nghị định 50), NHNN đề xuất Bộ Tài chính tiếp tục gửi ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN (trừ một số trường hợp đặc thù), đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức ngoại tệ được giữ lại để đáp ứng các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước.

Phần ngoại tệ còn lại sẽ được bổ sung vào dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định.

Dự thảo cũng bổ sung quy định xử lý trường hợp ngân sách nhà nước thiếu hụt nguồn ngoại tệ, qua đó làm rõ hơn cơ chế phối hợp và cân đối ngoại tệ giữa các cơ quan liên quan.

NHNN đề xuất bỏ quy định Bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước của NHNN hằng năm; đồng thời, sửa đổi chế độ báo cáo theo hướng tập trung vào báo cáo tình hình quản lý và biến động dự trữ ngoại hối nhà nước, bổ sung quy định NHNN trình Chính phủ dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình biến động dự trữ ngoại hối nhà nước của năm trước.

Bên cạnh đó, NHNN đề xuất bổ sung Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) - tài sản dự trữ quốc tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào nguồn hình thành dự trữ ngoại hối nhà nước.

Dự thảo cũng bổ sung nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ và vàng vào các hình thức can thiệp thị trường trong nước của NHNN. Việc bổ sung quy định này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động điều hành, đồng thời mở rộng các công cụ có thể được sử dụng khi cần thiết.

Đáng chú ý, NHNN đề xuất về giao dịch ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt. Quy định này nhằm hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng trong trường hợp đặc biệt này sẽ được thực hiện theo quy định của Thống đốc NHNN.

Dự thảo sửa đổi phạm vi sử dụng Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng theo hướng cụ thể hóa các nhu cầu ngoại hối phục vụ hoạt động nghiệp vụ của NHNN.