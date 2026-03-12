Ngày 12/3, Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với ông V.M.N. (40 tuổi, trú tại phường Bình Thuận) để xử lý về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với ông V.M.N. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ đoạn clip có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản trên là ông V.M.N. nên mời người này đến trụ sở để làm việc.

Theo lời khai của ông N., vào khoảng 18h30 ngày 3/3, sau khi đi nhậu về, ông lướt Facebook thấy đoạn clip trên thì chia sẻ lại mà không xem kỹ nội dung. Ông N. cho rằng do trong người có hơi men nên không làm chủ được hành vi.

Sau khi được cơ quan công an giải thích, ông N. đã nhận thức được hành vi sai phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung đã chia sẻ, đồng thời cam kết không tái phạm và sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an phường Bình Thuận xác định hành vi của ông N. mang tính bột phát, thể hiện nhận thức pháp luật hạn chế nên tiến hành nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm.