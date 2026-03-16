Phòng CSGT Công an TPHCM vừa cho biết, trong thời gian gần đây, các đơn vị đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, chiến sĩ CSGT trên không gian mạng.

Đơn cử là vụ việc xảy ra ngày 18/1, Đội CSGT An Lạc trong quá trình tuần tra đã lập biên bản tạm giữ xe mô tô của anh D.T.Q. (SN 1993) do tài xế này phạm lỗi không có gương chiếu hậu và không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Anh Q. đã ký xác nhận vi phạm tại chỗ nhưng sau đó lại đăng bài lên Facebook cá nhân cho rằng mình bị "cướp mất xe", ám chỉ lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực.

Tại cơ quan công an, anh Q. thừa nhận nội dung trên là sai sự thật, xuất phát từ bức xúc cá nhân. Anh Q. đã bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cán bộ Phòng CSGT làm việc với anh D.T.Q. Ảnh: CSGT

Tương tự, lực lượng chức năng cũng xử lý ông L.V.H. (SN 1985, trú tỉnh Vĩnh Long), chủ tài khoản TikTok "L.H". Ông H. đã quay clip CSGT đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - ĐT743 rồi chèn chú thích suy diễn là "đem cây ATM theo đặt ở ngã tư...".

Ông H. thừa nhận hành vi biên tập nội dung mang tính bôi nhọ này là không có căn cứ. Với vi phạm này, ông H. đã bị xử phạt hành chính và buộc gỡ bỏ đoạn clip.

Ông L.V.H. tại cơ quan công an. Ảnh: CSGT

Trước đó, tài khoản TikTok @anhgrabvlog do ông T.Q.A. quản lý cũng bị xử lý vì đăng tải nhiều video về quá trình làm việc của Đội CSGT Chợ Lớn.

Cơ quan chức năng xác định ông A. đã tự ý sử dụng hình ảnh CSGT khi chưa được đồng ý, đồng thời không kiểm soát các bình luận tiêu cực trên bài viết, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng cảnh sát. Đến nay, ông T.Q.A. đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

Ông T.Q.A. tại Đội CSGT Chợ Lớn. Ảnh: CSGT

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các hành vi cắt ghép, suy diễn, đăng thông tin sai lệch trên không gian mạng. Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải.