World Cup 2026 khép lại với U17 Việt Nam, và điều mà HLV Cristiano Roland trăn trở nhất là lứa cầu thủ này có được đầu tư hết khả năng cho tương lai hay không.

Trải nghiệm quý giá

World Cup 2026 là dấu mốc đáng nhớ đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Việc được góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17 giúp các cầu thủ có cơ hội đối đầu với những nền bóng đá phát triển, được kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm ở môi trường thi đấu đỉnh cao.

Dù không thể đi tiếp nhưng U17 Việt Nam được cọ xát với các đối thủ mạnh, có trường phái khác nhau. Những trận đấu gặp U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali mang đến nhiều bài học mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có cơ hội trải nghiệm.

U17 Việt Nam trưởng thành sau từng trận. Ảnh: M.A

Sau giải đấu, các cầu thủ U17 Việt Nam đều thừa nhận mình học được nhiều, từ khả năng đẩy cao tốc độ, thể lực, tranh chấp, tư duy chiến thuật và đặc biệt là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

BLV Quang Huy dành những lời khen cho cầu thủ U17 Việt Nam: “Chúng ta có thể thấy các cầu thủ chơi tốt dần qua từng trận đấu. Sau thất bại trước Bỉ, khi gặp New Zealand, khả năng tấn công của đội được cải thiện, dù chúng ta lại để thua đáng tiếc từ những tình huống bóng bổng. Đến trận gặp Mali, các học trò của HLV Roland phòng ngự tốt hơn rất nhiều”.

BLV Quang Huy đánh giá U17 Việt Nam thể hiện được sự tự tin, chững chạc. Tuy nhiên, World Cup không phải đích đến cuối cùng. Trên thực tế, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình khó khăn hơn. Các cầu thủ trẻ phải đối diện với bài toán quan trọng: làm thế nào để duy trì sự tiến bộ và phát triển lên các cấp độ cao hơn?

Nhiều thử thách

Sau khi rời sân chơi World Cup, các cầu thủ U17 Việt Nam trở lại CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho những giải đấu trẻ trong năm 2027. Đây là giai đoạn rất “nhạy cảm”, bởi khoảng cách giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp luôn quan trọng nhưng không phải cầu thủ nào cũng có điều kiện tốt nhất để phát triển.

HLV Cristiano Roland cho rằng thể chất là một trong những vấn đề chưa thể giải quyết của bóng đá trẻ Việt Nam. Thực tế ở World Cup, Nguyễn Lực và các đồng đội thua thiệt nhiều so với cả ba đối thủ tại vòng bảng.

Muốn tạo ra những cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ quốc tế, bóng đá Việt Nam cần một hệ thống huấn luyện khoa học, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc thể chất và môi trường thi đấu chất lượng.

U17 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để phát triển?. Ảnh: VFF

Về định hướng phát triển, các cầu thủ U17 Việt Nam thuộc nhiều đơn vị đào tạo khác nhau. Mỗi CLB hay trung tâm có triết lý huấn luyện và kế hoạch sử dụng nhân sự riêng. Vì thế, nếu không có sự kết nối chặt chẽ, lứa U17 tiềm năng hiện tại có thể phát triển rời rạc.

Điều đáng lo ngại nhất là các cầu thủ trẻ có ít cơ hội tham gia các giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn, được thử sức ở những cấp độ U19, U20 và từng bước tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp hay thậm chí là ra nước ngoài thi đấu.

Theo BLV Quang Huy, sau World Cup, điều cần thiết là tiếp tục duy trì những giá trị chuyên môn mà U17 Việt Nam làm tốt, đồng thời có kế hoạch phát triển cho các cầu thủ khi chuyển sang những cấp độ tiếp theo.

Nhưng ở cấp độ đội tuyển trẻ, do U20 Việt Nam không giành được vé dụ VCK U20 châu Á 2027, khiến lứa U17 mất cơ hội quan trọng để cọ xát ở sân chơi châu lục. Nếu VFF cùng các CLB, trung tâm không có một kế hoạch bù lại khoảng trống trên, hành trang của U17 Việt Nam sẽ không được thuận lợi.

Bóng đá Việt Nam từng có những cầu thủ trưởng thành từ các giải đấu quốc tế để trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia. Nhưng để lứa U17 hiện tại đi theo con đường ấy, cần nhiều hơn một kỳ World Cup mà các cầu thủ trẻ vừa có trải nghiệm.