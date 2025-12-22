Hiện trường vụ nổ bom xe hồi tháng 4 ở Moscow. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga

Hãng RT đưa tin, vụ nổ xảy ra sáng nay (22/12) làm một số phương tiện ở phía nam thủ đô Moscow bị hư hại. Nhà chức trách Nga sau đó xác nhận nạn nhân là Trung tướng Fanil Sarvarov và thiết bị nổ được đặt dưới gầm xe.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sarvarov, 56 tuổi là sĩ quan chuyên nghiệp, có kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong các hoạt động chống khủng bố ở miền nam Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho sĩ quan cấp cao trong các cuộc diễn tập tham mưu và các sự kiện huấn luyện khác. Vị tướng này từng tham gia hoạt động triển khai quân sự của Nga ở Syria.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, một trong những hướng điều tra khả thi là vụ việc do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện. Các quan chức Nga lưu ý, trước đây Kiev đã dùng thiết bị nổ trong các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các quan chức và nhân vật công chúng.

Tháng 12/2024, một quả bom giấu trong xe máy điện đã làm Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga cùng trợ lý của ông tử vong. Các nhà điều tra cho rằng vụ nổ đó là âm mưu của Ukraine.

Tháng 4/2025, Tướng Nga Yaroslav Moskalik cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở Moscow. Thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vụ việc do Ukraine gây ra.