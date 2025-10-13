Theo hãng tin RT, trong thông báo hôm nay (13/10), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay chủ mưu vụ ám sát là Saidakbar Gulomov, một công dân Uzbekistan. Theo đó, Gulomov được mô tả là thành viên IS. Người này cũng bị tình nghi đã chỉ đạo vụ ám sát Tướng Nga Igor Kirillov và trợ lý vào tháng 12/2024.

FSB cho rằng, đối tượng Gulomov đã chiêu mộ một công dân Trung Á, và chỉ đạo người này đến Nga. Nghi phạm sau đó đã thu thập các thành phần của thiết bị nổ tự chế (IED) được chuyển từ Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV). Sau đó, hắn đã chế tạo bom và giấu trong một chiếc xe đạp.

Video: RT

Đối tượng còn có đồng phạm là một công dân Nga. Người này bị cáo buộc đã đặt thiết bị nổ tại địa điểm tấn công dự định ở Moscow. Cả 2 đối tượng trên và 2 công dân Nga khác có liên quan đến âm mưu ám sát tướng cấp cao Nga đã bị bắt giữ.

Theo FSB, âm mưu trên có nhiều điểm tương đồng với vụ ám sát Tướng Kirillov, người đã thiệt mạng sau khi một quả bom giấu trong chiếc xe máy điện phát nổ. Còn hiện tại, đối tượng Gulomov được cho đang ẩn náu ở Ukraine hoặc Tây Âu.

Các nhà điều tra Nga nhấn mạnh, quả bom giấu trong chiếc xe đạp đủ mạnh để gây thương tích cho người đứng xa 70m. Vụ việc đang được xem xét là hành động khủng bố bất thành.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Kho dầu ở Crưm bốc cháy dữ dội

Các máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công kho dầu lớn nhất của Nga tại thành phố Feodosia trên bán đảo Crưm vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/10.

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay vụ tấn công của UAV Ukraine đã dẫn tới đám cháy lớn. "UAV đã đánh trúng ít nhất 5 bồn chứa. Đám cháy lớn đã xuất hiện tại khu vực kho dầu", nguồn tin nói.

Đám cháy lớn xuất hiện khi UAV Ukraine tấn công kho dầu ở thành phố Feodosia trên bán đảo Crưm. Ảnh: SBU

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, đám cháy lớn kèm theo khói đen dày đặc bốc lên từ kho chứa trong đêm. Người dân địa phương cho hay, ánh sáng từ đám cháy có thể nhìn thấy từ nhiều khu vực khác nhau trong thành phố Feodosia.

Nguồn tin nói thêm, một trạm biến áp điện ở Feodosia cũng đã bị tấn công, cùng với một trạm khác ở Simferopol.

"SBU tiếp tục làm suy yếu một cách có hệ thống năng lực quân sự, hậu cần, và kinh tế của đối phương trong cuộc chiến chống lại Ukraine", nguồn tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã chặn được 103 UAV trong đêm, trong đó có 40 chiếc trên bầu trời Crưm.

Theo kênh Telegram Crimean Wind, đây là lần thứ 2 kho dầu lớn nhất của Nga tại thành phố Feodosia bị tấn công trong một tuần. Vụ tấn công trước đó xảy ra vào ngày 6/10.

Nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 250km, kho dầu ở Feodosia là cơ sở lưu trữ dầu lớn nhất ở bán đảo Crưm. Nó có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu để cung cấp cho các lực lượng Nga.