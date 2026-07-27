Bệnh nhân là ông Q. (62 tuổi, quê Nghệ An), đang sống tại Hà Nội. Tại nơi làm việc, ông Q. thấy một chai nước màu hồng trông giống nước giải khát vị dâu để trong tủ lạnh dùng chung. Không chút nghi ngờ, ông pha nước này với đá rồi uống 2 ngụm (tương đương 100ml).

Ngay sau khi uống, người bệnh nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phải nhiều giờ sau, các đồng nghiệp mới phát hiện ông Q. nằm mê man và cấp tốc đưa đi cấp cứu.

Người bệnh được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 trong tình trạng lơ mơ, kết quả điện tâm đồ (ECG) ghi nhận hình ảnh biến đổi nhịp thất nguy hiểm. Ngay lập tức, ông Q. được chuyển đến Viện Tim mạch của bệnh viện để theo dõi.

Sau đó, bệnh nhân có hàng loạt biến chứng nghiêm trọng gồm suy hô hấp, tăng kali máu, suy thận cấp, tiêu cơ vân cấp, tăng men tim, suy gan cấp kèm viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết tiến triển nhanh.

Bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ông Q. được xác định ngộ độc cấp nguy kịch, chuyển sang Khoa Điều trị tích cực và chống độc. Các bác sĩ tại đây cho biết, bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng điển hình của ngộ độc nhóm Opioid.

Tuy nhiên, kết quả test nhanh chất gây nghiện tại Bệnh viện 19-8 và Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) lại trả về kết quả âm tính.

Từ chi tiết "dung dịch màu hồng đựng trong chai không nhãn mác", các chuyên gia chống độc nghĩ đến Methadone (một Opioid tổng hợp dùng trong chương trình điều trị cai nghiện ma túy, thường pha dạng dung dịch màu hồng, không nằm trong danh mục test nhanh ma túy thông thường).

Mẫu nước tiểu được gửi sang Viện Pháp y Quốc gia. Kết quả trả về đúng như dự đoán: "Mẫu xét nghiệm dương tính với Methadone".

Sau 3 ngày điều trị, ông Q. đã tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số suy gan, suy thận cấp, tiêu cơ vân cấp cải thiện tốt, điện tâm đồ trở về nhịp xoang bình thường.

Sau 7 ngày, tình trạng nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi đỡ nhiều. Người bệnh được cai hỗ trợ máy không xâm nhập, giảm xuống thở oxy rồi tự thở khí phòng tốt, các chức năng ổn định. Người bệnh đủ điều kiện xuất viện và được chuyển về bệnh viện địa phương theo tuyến BHYT để tiếp tục theo dõi.