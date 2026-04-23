Bà L.T.H (41 tuổi) đang điều trị ung thư vú tại Khoa Nội Quán Sứ, Bệnh viện K (Hà Nội) phát hiện ung thư vú hai bên đã di căn xương.

Người phụ nữ vô tình sờ thấy u vú hai bên nên đi khám và làm xét nghiệm, nhận chẩn đoán ung thư vú hai bên giai đoạn IV. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bản chất khối u vú hai bên là khác nhau, với đặc điểm hóa mô miễn dịch vú phải thuộc nhóm tam âm và bên trái thuộc nhóm lòng ống.

Với những đặc điểm khác nhau về bản chất như vậy, việc cá thể hóa phương pháp điều trị cần được thảo luận, cân nhắc kỹ trước khi quyết định điều trị. Đây là tình huống mục tiêu điều trị không chỉ là tập trung vào bệnh, mà còn kiểm soát bệnh, giảm khối u và tổn thương, hạn chế tiến triển, kéo dài thời gian sống và đảm bảo khả năng sinh hoạt.

Nếu lựa chọn phác đồ không đúng sẽ làm mất "thời gian vàng" và nguy cơ ảnh hướng tới sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Các bác sĩ cần cân nhắc, lựa chọn biện pháp điều trị kỹ càng, phù hợp với từng cá thể để tối ưu hóa liệu pháp điều trị.

Sau khi bác sĩ và bệnh nhân thảo luận kỹ càng các phương án, bà H. được điều trị toàn thân kéo dài. Người bệnh dung nạp thuốc tốt, cảm giác yên tâm, tự tin sau mỗi đợt điều trị.

Các tổn thương giảm dần qua các đợt điều trị, bệnh nhân không xuất hiện các tác dụng phụ gây gián đoạn điều trị. Khối u ban đầu từ kích thước vú phải: 15x20cm giảm còn 1x1cm; u vú trái 2x2cm giảm còn 1cm.

Từ trường hợp này, bác sĩ Khoa Nội Quán Sứ kết luận việc cá thể hóa phương án điều trị trên từng ca bệnh cụ thể giúp bao phủ tốt hơn nguy cơ của từng tổn thương.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại vú, Bệnh viện K (Hà Nội), trong ung thư việc đánh giá bệnh tật, cần có một hệ thống toàn diện: Bác sĩ thăm khám lâm sàng, hỏi bệnh, khám kỹ lưỡng và đưa ra nhiều loại xét nghiệm khác nhau.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả của các xét nghiệm đó, bác sĩ mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán, phác đồ điều trị, thuốc men và kỹ thuật xạ trị đã tiệm cận với khu vực và thế giới, tỷ lệ sống thêm 5 năm hiện đạt khoảng 85% đến 90%.

Trong thực tế lâm sàng, có những bệnh nhân được điều trị cách đây 30 năm đã hoàn toàn khỏi bệnh và hiện chỉ quay lại để khám sức khỏe hoặc các di chứng. Việc người bệnh được chữa khỏi và trở về với cuộc sống bình thường là câu chuyện phổ biến.

Bác sĩ Quang nhấn mạnh ung thư vú là một trong những nhóm bệnh có tiên lượng tốt so với các bệnh ung thư thuộc khối tạng nói chung. Điều này có được nhờ tỷ lệ chẩn đoán phát hiện sớm đã tăng lên, đồng thời các kỹ thuật và phác đồ chẩn đoán, điều trị đã được cập nhật rất tốt so với thế giới.

