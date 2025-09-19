Chiều 19/9, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1, tại Bình Thuận cũ) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lại (61 tuổi, trú xã Tuyên Quang - huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Lại phải bồi thường cho 202 bị hại tổng cộng hơn 116 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Lê Thị Lại tại tòa. Ảnh: P.K

Theo cáo trạng, từ năm 2005, bà Lại bắt đầu tổ chức chơi hụi (huê) và làm chủ hụi. Thời gian đầu, số người tham gia ít, việc thu trả diễn ra đúng thỏa thuận nên tạo được sự tin tưởng.

Đến năm 2017, bà Lại mở cùng lúc nhiều dây hụi nhưng không cân đối được dòng tiền. Nhiều dây hụi rơi vào tình trạng thâm hụt. Để có tiền chi trả cho những người hốt hụi ở các kỳ cuối và bù khoản thâm hụt, bà Lại đã đưa ra thông tin gian dối, mở dây hụi 1 triệu đồng/phần/tháng, thu hút 947 người tham gia.

Dây hụi này mở ngày 5/11/2020 và đóng vào 22/1/2022. Trong quá trình chơi hụi, một số người bán lại phần hụi (choàng hụi). Tin tưởng bà Lại, có 295 người mua choàng với tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Lại chỉ dùng một phần trả lãi cho người choàng hụi, còn lại chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng. Số tiền này được bà sử dụng để trả nợ hụi, trả các khoản vay và bù thua lỗ từ những năm trước.

Đầu năm 2021, khi vụ “bể hụi” vỡ lở, bà Lại bỏ trốn khỏi địa phương. Hàng trăm người kéo đến nhà đòi tiền và làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.