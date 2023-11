Trưa 10/11, hàng chục người chơi hụi đã cùng nhau mang theo quan tài, vàng mã đến trước nhà bà N.T.L.C. (chủ hụi, 32 tuổi) trên đường Lê Văn Phấn, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết để gây áp lực đòi nợ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an TP. Phan Thiết cùng Công an phường Phú Thủy đã có mặt để giải tán đám đông, đảm bảo an ninh và khuyên can những người này không gây mất an ninh trật tự công cộng.

Quan tài, ảnh thờ và vàng mã được rải trước nhà bà C. vào trưa 10/11. Ảnh: T.L

Trước nhà bà C., những người này đặt một chiếc quan tài kèm hình ảnh của bà C. và tiến hành rải vàng mã… dù cửa đã đóng kín. Họ bày tỏ bức xúc trước việc chủ hụi là bà C. bỏ trốn khi chưa trả tiền đã góp của nhiều người lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sự việc diễn ra ngay cạnh chợ Phú Thủy làm nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi.

Trước đó, nhiều người từng tham gia hụi của bà C. cũng tập trung trước nhà để đòi nợ, rải muối, thắp nhang và bày tỏ bức xúc.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP. Phan Thiết cho biết, đã xác minh ban đầu đối với đơn tố giác của công dân tố cáo bà N.T.L.C. về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.

Theo đơn tố cáo, bà C. giữ vai trò chủ hụi, đứng ra tổ chức chơi hụi thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook, hình thức chơi hụi theo ngày, tuần và tháng với số tiền dao động từ 500 nghìn đồng/ngày đến 50 triệu đồng/ngày.

Đến ngày 25/10, bà C. thông báo qua tài khoản mạng Zalo và Facebook cá nhân của mình là bị vỡ hụi, mất khả năng chi trả. Sau đó, các hội viên tìm đến nhà bà C. để lấy tiền hụi nhưng không gặp, mất liên lạc.

Công an TP. Phan Thiết đã tiếp nhận đơn của 46 công dân thường trú tại TP. Phan Thiết và các huyện, thị xã trên địa bàn tố cáo bà C. chiếm đoạt tổng số hơn 17 tỷ đồng thông qua hình thức chơi hụi.