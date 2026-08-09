Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có phong độ đáng thất vọng tại chặng 2 SEA V Cup 2026. Sau khi để thua ngược 2-3 trước Indonesia trong trận ra quân, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục thua ngược 1-3 trước Philippines.

Đây đều là 2 trận thua sau 7 năm của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, kể từ năm 2019. Hai thất bại khiến Thanh Thúy và các đồng đội không những hết cơ hội tranh ngôi vô địch, mà còn bị tụt xuống vị trí 32 trên BXH thế giới.

Ở trận thua Philippines chiều 8/8, các cô gái Việt Nam thi đấu dưới sức. Ngoài Trần Thị Thanh Thúy là người ghi nhiều điểm nhất trận (25 điểm), các VĐV còn lại đều thể hiện sự yếu kém, thiếu ổn định về chuyên môn, tinh thần chiến đấu không cao.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khó có thể tạo nên bất ngờ khi tái đấu Thái Lan. Ảnh: S.N

Một trong những lý do khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu không tốt là vì xáo trộn về lực lượng so với chặng 1. Những tay đập chủ chốt như Vi Thị Như Quỳnh, Như Anh, Lê Thanh Thúy... được ở nhà nghỉ ngơi, thay vào đó là sự thay thế của nhiều VĐV trẻ hoặc phong độ không tốt.

Ngoài ra, HLV Ngọc Hoa dường như cũng đang quá sức trong lần đầu dẫn dắt ĐTQG. Những quyết định về chuyên môn của cựu tay đập VTV Bình Điền Long An hầu hết đều không tạo nên sự hiệu quả.

Trong bối cảnh yếu kém về chuyên môn, tinh thần xuống thấp sau 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ dưới cơ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có ít hy vọng gây bất ngờ trong trận đấu cuối cùng tại giải, gặp chủ nhà Thái Lan, đồng nghĩa với việc khó đòi nợ thua 0-3 ở chặng 1 trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Hoa đứng trước nguy cơ rất lớn: Thua cả 3 trận và xếp thứ 4 chung cuộc.

Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 16h30 ngày 9/8.