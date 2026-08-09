Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan trong trận đấu thuộc chặng 2 SEA V.Cup 2026. Dù rất nỗ lực, các cô gái áo đỏ không thể chống lại sức mạnh toàn diện của đội chủ nhà, đặc biệt ở khả năng phát bóng, chắn bóng và tổ chức tấn công.

HLV Ngọc Hoa và các học trò thi đấu nỗ lực trước Thái Lan - Ảnh: Vietcontent

Bước vào set 1, Việt Nam nhập cuộc tự tin và bám đuổi Thái Lan trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ nhà dần tạo khác biệt nhờ những quả phát bóng gây áp lực lớn, khiến bước một của Việt Nam thiếu ổn định. Dù Thanh Thúy, Quỳnh Hương và Lưu Thị Huệ giúp đội tuyển thu hẹp cách biệt, Thái Lan vẫn chơi chắc chắn ở thời điểm quyết định để thắng 25-20.

Sang set 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về Thái Lan. Đội chủ nhà liên tục khai thác điểm yếu trong khâu đỡ bước một của Việt Nam, đồng thời phát huy hiệu quả hàng chắn cùng những pha tấn công đa dạng. Pimpichaya và Sasipaporn liên tục ghi điểm, giúp Thái Lan tạo khoảng cách lớn trước khi thắng áp đảo 25-10.

Thanh Thúy ghi điểm nhiều nhất bên phía ĐT Việt Nam nhưng không đủ giúp đội nhà làm nên bất ngờ - Ảnh: Vietcontent

Ở set 3, Thái Lan tiếp tục duy trì sự vượt trội dù thay đổi nhiều vị trí trong đội hình. Hàng chắn với sự xuất sắc của Thatdao và Ajcharaporn khiến các mũi tấn công Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thanh Thúy vẫn là điểm sáng với những pha xử lý đẳng cấp, nhưng không thể giúp đội nhà tạo nên khác biệt.

Thái Lan kết thúc set 3 với chiến thắng 25-15, qua đó khép lại trận đấu bằng tỷ số chung cuộc 3-0 và hoàn tất cú đúp danh hiệu tại SEA V.Cup 2026. Còn cô trò Ngọc Hoa xếp hạng 4 chung cuộc sau 3 trận thua.