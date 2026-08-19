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Chiều 19/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân tới Thiên Tân, Trung Quốc, sẵn sàng cho hành trình tại giải vô địch châu Á 2026 
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Các cô gái Việt Nam có tinh thần rất thoải mái.
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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải châu Á với 14 VĐV, trong đó có những gương mặt trẻ rất được kỳ vọng như Ánh Thảo, Quỳnh Hương.
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Trà My có tên trong danh sách của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải châu Á.
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Trần Thị Thanh Thuý là đầu tàu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau giải vô địch châu Á và Asiad, cô trở lại Nhật Bản.
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Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 có sự góp mặt của 12 đội tuyển gồm chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Iran, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Indonesia và Iraq.
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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). 
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Đây là bảng đấu được đánh giá rất khó khăn với Thanh Thúy và các đồng đội. 
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Tại giải đấu năm nay, đội vô địch sẽ giành suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi 3 đội đứng đầu được trao vé dự giải vô địch thế giới (World Cup) 2027. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 với tư cách đương kim vô địch AVC Cup 2025. 

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Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2026:

Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi
Đối chuyền: Nguyễn Thị Trà My
Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị  Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo
Phụ công: Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy
Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến

Ảnh: Vietcontent