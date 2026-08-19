Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào giải vô địch châu Á 2026 với mục tiêu tạo dấu ấn trước những đối thủ hàng đầu. Đây là cơ hội để Thanh Thúy và các đồng đội thể hiện mình sau mùa giải SEA V.Cup không thành công.