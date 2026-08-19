Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi
Đối chuyền: Nguyễn Thị Trà My
Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo
Phụ công: Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy
Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến
Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi
Ảnh: Vietcontent
Thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường nhận khoản thưởng kỷ lục 2,2 tỷ đồng cho thành tích giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào giải vô địch châu Á 2026 với mục tiêu tạo dấu ấn trước những đối thủ hàng đầu. Đây là cơ hội để Thanh Thúy và các đồng đội thể hiện mình sau mùa giải SEA V.Cup không thành công.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức công bố danh sách 14 VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026.