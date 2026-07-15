Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại. Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm tâm điểm thể hiện định hướng của Thủ đô trong việc gắn kết bảo tồn di sản với phát triển các hoạt động giao lưu quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu Festival Võ thuật quốc tế thường niên mang tầm khu vực.

Festival khai mạc vào lúc 19h30 ngày 7/8, dự kiến thu hút 10.000 - 15.000 lượt khán giả trực tiếp và hơn 100.000 lượt theo dõi trực tuyến.

Sự kiện dự kiến quy tụ từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, HLV, VĐV và nghệ sĩ. Để tạo điểm kết nối văn hóa võ thuật ba miền Bắc - Trung - Nam, Ban tổ chức mời các đoàn tiêu biểu từ TP.HCM và Gia Lai (nơi kết nối dòng chảy võ cổ truyền Bình Định) cùng tham gia tranh tài, biểu diễn bên cạnh các đoàn quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, Trung Quốc, Hàn Quốc...

“Đây là lần đầu tiên chúng ta mang cả câu chuyện văn hóa Việt Nam qua 4.000 năm lịch sử lồng ghép vào võ thuật thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Điểm nhấn linh thiêng nhất sẽ là nghi lễ lấy lửa từ Điện Kính Thiên để thắp đuốc cho tinh thần thượng võ dân tộc. Khán giả không chỉ xem đánh võ thuần túy, mà được hòa vào một không gian tổng hòa của âm nhạc, múa quạt, múa tre, múa thư pháp kết hợp võ thuật, tái hiện hào khí của cha ông như một thước phim lịch sử nghệ thuật đặc sắc", đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.