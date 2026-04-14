Trở về nước từ giải Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy lập tức vào sân thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 đang diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội.
Thanh Thúy mới chỉ về tới Hà Nội vào lúc 12h ngày 14/4.
Cô chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi cùng VTV Bình Điền Long An bước vào trận đấu quan trọng gặp Ninh Bình. Đây là đội bóng Bích Tuyền từng thi đấu ở mùa giải trước.
Dù không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng Thanh Thúy vẫn thi đấu cực sung.
Dù vậy, ở từng set đấu, Thanh Thúy chỉ được HLV Ngọc Hoa sử dụng trong thời gian nhất định nhằm giúp học trò có sự thích nghi và tránh chấn thương.
Thanh Thúy tái xuất trong màu áo VTV Bình Điền Long An khiến giải đấu được quan tâm hơn.
Với sự trở lại của Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An thắng dễ Ninh Bình 3-0 (25/23, 25/20, 25/21).

Ảnh: Trung Kiên