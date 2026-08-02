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Toàn thắng 2 trận trước Philippines và Indonesia, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết chặng 1 SEA V Cup 2026.
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Năm ngoái, cũng trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 để lần đầu giành chức vô địch.
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Tuy nhiên, mọi thứ khác hoàn toàn ở trận chung kết năm nay.
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Ngay trong set 1, các cô gái Việt Nam đã bộ lộ rất nhiều vấn đề.
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Nỗ lực của Trần Thị Thanh Thuý không thể giúp đội chủ nhà giành lại thế trận.
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Các CĐV đến kín sân Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cổ vũ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
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Tuy nhiên ở dưới sân, các cô gái Việt Nam thi đấu dưới sức.
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HLV Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục xin dừng trận đấu đề nhắc nhở học trò.
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Nhưng đội chủ nhà vẫn mắc lỗi liên tiếp, trong đó bước 1 thực sự là một "thảm hoạ"
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Có một sối thời điểm Ánh Thảo cùng các đồng đội nhen lên hy vọng.
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Nhưng những màn ăn mừng như thế này là không nhiều trong trận đấu.
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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua toàn diện sau 3 set đấu với các tỷ số 18/25, 17/25, 14/25.
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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều việc phải làm mới mong phục thù đối thủ ở chặng 2 SEA V Cup 2026.