Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ‘tan nát’ bước 1 trước Thái Lan
Bước 1 kém chính là nguyên nhân chính khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thúc thủ 0-3 trước Thái Lan ở trận chung kết chặng 1 SEA V Cup 2026.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan trong trận đấu quyết định chặng 1 SEA V.Cup 2026. Đội bóng xứ chùa vàng thắng 3-0 để lên ngôi vô địch.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết, tranh ngôi vô địch chặng 1 SEA V Cup 2026, lúc 19h ngày 2/8.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia 3-1, qua đó thêm phần tự tin trước trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026, gặp Thái Lan.