Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 - Bảng G

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tham dự FIVB Women’s World Championship 2025 tại Thái Lan. Giải đấu diễn ra từ 22/8 đến 7/9, quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục.

Đây là sự kiện lịch sử, được người hâm mộ vô cùng chờ đợi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G đầy thử thách, cùng các đối thủ đẳng cấp thế giới là Ba Lan, Đức và Kenya.

Dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, đây là cơ hội vàng để Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm quý báu. Việc đối đầu với những đội bóng hàng đầu sẽ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao trình độ, bản lĩnh, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.