Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB Women’s World Championship 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, với sự góp mặt của 32 đội tuyển hàng đầu đến từ 5 châu lục.

Đầy là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự FIVB Women’s World Championship 2025. Do đó, người hâm mộ rất chờ đợi màn trình diễn của Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội tại đấu trường thế giới.

tuyen bong chuyen nu viet nam tay ban nha 7.JPG
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ tại giải VĐTG

 Việc đối đầu với các đội bóng hàng đầu thế giới sẽ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao trình độ, bản lĩnh, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. 

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng G cùng với các đội tuyển mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya. Đây đều là những đối thủ có đẳng cấp thế giới, với lối chơi giàu sức mạnh và thể hình vượt trội.

Lịch thi đấu Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 mới nhất

Lịch thi đấu vòng bảng

Ngày

Giờ

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

22/08

16h00

D

CH Séc

Argentina

22/08

16h00

C

Puerto Rico

Pháp

22/08

17h00

A

Hà Lan

Thụy Điển

22/08

17h00

B

Bỉ

Cuba

22/08

19h30

D

Mỹ

Slovenia

22/08

19h30

C

Brazil

Hy Lạp

22/08

20h30

A

Thái Lan

Ai Cập

22/08

20h30

B

Italia

Slovakia

23/08

16h00

E

Canada

Bulgaria

23/08

16h00

F

CH Dominica

Colombia

23/08

17h00

H

Nhật Bản

Cameroon

23/08

17h00

G

Đức

Kenya

23/08

19h30

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Tây Ban Nha

23/08

19h30

F

Trung Quốc

Mexico

23/08

20h30

H

Serbia

Ukraine

23/08

20h30

G

 Việt Nam Ba Lan

24/08

16h00

D

CH Séc

Slovenia

24/08

16h00

C

Puerto Rico

Hy Lạp

24/08

17h00

A

Hà Lan

Ai Cập

24/08

17h00

B

Italia

Cuba

24/08

19h30

D

Mỹ

Argentina

24/08

19h30

C

Brazil

Pháp

24/08

20h30

A

Thái Lan

Thụy Điển

24/08

20h30

B

Bỉ

Slovakia

25/08

16h00

E

Canada

Tây Ban Nha

25/08

16h00

F

CH Dominica

Mexico

25/08

17h00

H

Nhật Bản

Ukraine

25/08

17h00

G

 Việt Nam Đức

25/08

19h30

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Bulgaria

25/08

19h30

F

Trung Quốc

Colombia

25/08

20h30

H

Serbia

Cameroon

25/08

20h30

G

Ba Lan

Kenya

26/08

16h00

D

Argentina

Slovenia

26/08

16h00

C

Pháp

Hy Lạp

26/08

17h00

A

Thụy Điển

Ai Cập

26/08

17h00

B

Italia

Bỉ

26/08

19h30

D

Mỹ

CH Séc

26/08

19h30

C

Brazil

Puerto Rico

26/08

20h30

A

Thái Lan

Hà Lan

26/08

20h30

B

Cuba

Slovakia

27/08

16h00

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Canada

27/08

16h00

F

Colombia

Mexico

27/08

17h00

H

Nhật Bản

Serbia

27/08

17h00

G

 Việt Nam Kenya

27/08

19h30

E

Bulgaria

Tây Ban Nha

27/08

19h30

F

Trung Quốc

CH Dominica

27/08

20h30

H

Ukraine

Cameroon

27/08

20h30

G

Ba Lan

Đức

Lịch thi đấu vòng 1/8

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

29/08

17h00

1/8

-

-

29/08

20h30

1/8

-

-

30/08

17h00

1/8

-

-

30/08

20h30

1/8

-

-

31/08

17h00

1/8

-

-

31/08

20h30

1/8

-

-

01/09

17h00

1/8

-

-

01/09

20h30

1/8

-

-

Lịch thi đấu vòng tứ kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

03/09

17h30

Tứ kết

-

-

03/09

20h30

Tứ kết

-

-

04/09

17h30

Tứ kết

-

-

04/09

20h30

Tứ kết

-

-

Lịch thi đấu vòng bán kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

06/09

15h30

Bán kết

-

-

06/09

19h30

Bán kết

-

-

Tranh hạng 3

07/09

15h30

Tranh HCĐ

-

-

Chung kết

07/09

19h30

Chung kết

-

-