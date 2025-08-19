Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB Women’s World Championship 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, với sự góp mặt của 32 đội tuyển hàng đầu đến từ 5 châu lục.

Đầy là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự FIVB Women’s World Championship 2025. Do đó, người hâm mộ rất chờ đợi màn trình diễn của Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội tại đấu trường thế giới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ tại giải VĐTG

Việc đối đầu với các đội bóng hàng đầu thế giới sẽ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao trình độ, bản lĩnh, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng G cùng với các đội tuyển mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya. Đây đều là những đối thủ có đẳng cấp thế giới, với lối chơi giàu sức mạnh và thể hình vượt trội.

Lịch thi đấu Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 mới nhất