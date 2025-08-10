Trận đấu được chờ đợi nhất tại chặng 2 SEA V-League 2025 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Việt Nam đấu với Thái Lan. Ở chặng 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam suýt có chiến thắng lịch sử sau trận đấu kéo dài 5 set với người Thái. Đáng tiếc là đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn còn thiếu một chút về bản lĩnh cũng như chất lượng đội hình so với đối thủ, nên để thua 2-3.

Tuy nhiên, đó là trận đấu rất đáng khen ngợi với Bích Tuyền và các đồng đội. Lần đầu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể thắng Thái Lan 2 set trên sân đối phương. Thậm chí, nếu không chịu bất lợi từ một số quyết định của trọng tài, Á quân VTV Cup 2025 có thể tạo nên bất ngờ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc ở trận "lượt đi". Ảnh: SAVA

Trở lại trận chung kết của chặng 2 SEA V-League 2025, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt. Ở hai trận gặp Philippines và Indonesia vừa qua, đội chủ nhà sử dụng nhiều "kép phụ" và VĐV trẻ nhằm giữ sức cho các trụ cột.

Ngoài ra, về mặt chuyên môn, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích cực tập luyện các bài về bước 1, chuyền 2, phòng thủ sau hàng chắn... Ở mặt trận tấn công, Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy được chia lửa từ Vy Thị Như Quỳnh, Bích Thủy, Nguyễn Thị Uyên...

Có một vấn đề với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là khoảng cách khá chênh lệch giữa đội hình chính và phụ, trong khi Thái Lan có lực lượng đồng đều. Điều này buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải có những phương án thay người hiệu quả, hợp lý.

Các cô gái Việt Nam quyết đòi nợ đối thủ trên sân nhà. Ảnh: SAVA

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về sức mạnh, kinh nghiệm và bản lĩnh. Ở chặng 2, đội bóng xứ Chùa vàng còn đón sự trở lại của chủ công Chatchuon Morski, bên cạnh đó là phụ công Wimonrat Thanapan.

Bộ đội này đều gặp vấn đề về chấn thương nên không tham dự vòng 1. Dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng với kinh nghiệm thi đấu ở các giải thế châu lục cũng như thế giới, Chatchuon Morski và Wimonrat Thanapan đều là những quân bài quan trọng trong tay HLV Kiattiphong Ratchatakriangkrai.

Rõ ràng là dù có lợi thế sân nhà và rút ngắn khoảng cách về sức mạnh đáng kể với Thái Lan, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn phải có một trận đấu vượt ngưỡng mới có thể làm nên chiến thắng lịch sử trước "chị đại" khu vực, giành ngôi vô địch chặng 2 SEA V-League 2025.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 10/8 tại NTĐ Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.