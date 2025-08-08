Sau trận ra quân thắng Indonesia 3-0 tại giải U21 vô địch thế giới 2025, U21 bóng chuyền Việt Nam rất tự tin đối đầu với U21 Serbia ở lượt trận thứ 2 bảng A. Trước đối thủ có sự vượt trội về chiều cao cũng như thể lực, nhưng các cô gái Việt Nam có một trận thi đấu tuyệt vời, công thủ đều tốt, giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Đáng chú ý, Lê Thùy Linh có một ngày thi đấu như "lên đồng". Phụ công sinh năm 2009 ghi 13 điểm, với hiệu suất 69% (9 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng), chỉ kém người ghi điểm nhiều nhất U21 bóng chuyền Việt Nam là Đặng Thị Hồng 2 điểm.

Lê Thùy Linh có một trận đấu xuất sắc.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Thùy Linh xứng đáng nhận điểm 10. Tay đập 16 tuổi dù chỉ là VĐV dự bị nhưng thi đấu rất chững chạc khi được được HLV Trọng Linh trao cơ hội vào sân.

Chơi ở vị trí phụ công và có chiều cao không nổi bật, nhưng Thùy Linh cùng các đồng đội có 11 điểm từ các pha chắn bóng thành công. Đây là thống kê rất ấn tượng khi các cô gái Việt Nam đối đầu với U21 Serbia có thể hình cao lớn.

Thùy Linh thuộc biên chế CLB Hà Nội. Cô được biết đến với lối chơi tự tin, hiệu quả và gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn tại giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024 khi mới 15 tuổi. Thùy Linh cũng là một trong những VĐV trẻ nhất tham dự giải VĐQG 2024 cùng với Bùi Thị Ánh Thảo.

U21 bóng chuyền Việt Nam trước cơ hội làm nên kỳ tích ở giải thế giới.

Với những gì đã thể hiện, Thùy Linh rất có tương lai. Trước mắt, cô cùng các đồng đội đang hướng đến điều ít CĐV bóng chuyền Việt Nam nghĩ tới: giành vé vòng 16 đội tại giải U21 thế giới. Nếu làm được điều này, đây là một kỳ tích với bóng chuyền Việt Nam trong lần đầu tham dự giải đấu danh giá.

Giải U21 thế giới 2025 thu hút 24 đội tham dự, được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 6 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 4 đội có thành tích cao nhất của 4 bảng vào vòng 16 đội.

Sau 2 trận toàn thắng, Đặng Thị Hồng và các đồng đội sẽ gặp những đối thủ khó chơi hơn là Argentina, Canada và Puerto Rico.